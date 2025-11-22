Vista de la Policía Federal de Brasil, local donde esta detenido de forma preventiva este sábado, Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado y quien ya se encontraba en prisión domiciliaria, informaron medios locales. Foto: EFE/Vini Santa Rosa
Vista de la Policía Federal de Brasil, local donde esta detenido de forma preventiva este sábado, Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado y quien ya se encontraba en prisión domiciliaria, informaron medios locales. Foto: EFE/Vini Santa Rosa
/ Vinicius Santa Rosa
Agencia EFE
Agencia EFE

La sala donde Bolsonaro permanecerá detenido tiene baño, televisión y aire acondicionado
El expresidente brasileño , detenido preventivamente este sábado, permanecerá recluido en una , donde contará con baño privado, televisión y aire acondicionado, según medios locales.

Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado, estará bajo custodia en un cuarto de unos doce metros cuadrados y tendrá a su disposición atención médica las 24 horas del día debido a sus recurrentes problemas de salud, según determinó la Corte Suprema.

Francisco Sanz
PUEDES VER: Bolsonaro pide al Supremo cumplir la condena por golpismo en casa por motivos de salud

Ese espacio reservado se conoce como ‘Sala de Estado’ y está adaptado para albergar a autoridades, así como a personalidades públicas, según el diario Folha de São Paulo.

De acuerdo con TV Globo, en el interior de la estancia hay una cama de soltero, baño privado, un armario y una mesa con una silla, además de estar equipada con aire acondicionado y un refrigerador pequeño.

CNN Brasil indicó que el líder ultraderechista tendrá además una televisión en la sala, que también cuenta con una ventana.

El exmandatario solo podrá recibir visitas previa autorización judicial, según determinó el , relator del proceso por el que fue condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022.

El ex jefe de Estado (2019-2022) fue detenido preventivamente este sábado en su residencia de Brasilia, donde desde el pasado 4 de agosto cumplía prisión domiciliaria por incumplir varias medidas cautelares impuestas en el marco de la causa de golpismo.

Un equipo de agentes condujeron al exgobernante hasta la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Brasilia, a donde acudieron este sábado algunos pocos aliados políticos y simpatizantes del capitán retirado del Ejército.

dictó la orden de prisión preventiva al observar “riesgo de fuga concreto” y “amenaza al orden público”.

No obstante, la prisión preventiva de este sábado no se trata del inicio de la ejecución de la pena, lo que se esperaba para las próximas semanas, tras el rechazo por parte del Supremo de los primeros recursos de apelación contra la sentencia.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por golpismo, salió este martes 16 de septiembre de su prisión domiciliaria para ingresar al hospital tras "sentirse mal", informó uno de sus hijos en X. (AFP)

