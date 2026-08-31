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Resumen

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David Corrêa da Fonseca, del Vasco da Gama, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Juan Pablo Pino
David Corrêa da Fonseca, del Vasco da Gama, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Juan Pablo Pino
Por Agencia EFE

Las autoridades brasileñas desplegaron este lunes una operación contra futbolistas y agentes por su supuesta implicación en una trama de tráfico de drogas y armas en varios estados del país, informaron fuentes oficiales.

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