Las autoridades brasileñas desplegaron este lunes una operación contra futbolistas y agentes por su supuesta implicación en una trama de tráfico de drogas y armas en varios estados del país, informaron fuentes oficiales.

David Corrêa da Fonseca, delantero del Vasco da Gama, uno de los clubes más tradicionales del Campeonato Brasileño, fue uno de los objetivos del operativo policial, según señaló el diario O Globo.

MIRA AQUÍ: Lula se dice decepcionado por las acusaciones contra su hijo y su jefe de Gabinete

Otro futbolista, Renyer Oliveira, formado en las categorías inferiores del Santos y hoy en el club Azuriz de Paraná, fue detenido por desacato en el transcurso de las diligencias puestas en marcha por las fuerzas de seguridad, de acuerdo con el portal G1.

La Policía cumple en total cuatro órdenes de prisión temporal y 15 registros en direcciones de los estados de Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal de Brasília y Río de Janeiro.

En Río, los agentes allanaron la residencia de David Corrêa, más conocido como DVD, y se incautaron de celulares y documentos. Posteriormente, se dirigieron al centro de entrenamiento del Vasco da Gama, donde cumplieron una de las órdenes de registro.

El agresor fue detenido y conducido a la sede de la Policía Federal de Sao Paulo. (Referencial AP)

La operación investiga un grupo supuestamente involucrado en el tráfico de drogas y armas, y que al parecer tiene “vínculos con una facción criminal”, indicó la Policía Civil de Río de Janeiro en una nota.

Según las autoridades, la “organización criminal” cuenta “con ramificaciones en diferentes estados” brasileños. La operación, bautizada como ‘A Tropa’, contó con la actuación conjunta de las Policías Civiles de varios estados brasileños.

Hasta el momento, el Vasco da Gama, que la próxima semana jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe de Bogotá, no se ha manifestado sobre los registros en el centro de entrenamiento, ni tampoco sobre la supuesta participación de uno de sus jugadores en la red investigada.

VIDEO RECOMENDADO