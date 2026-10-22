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Resumen

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El instructor Martín Pinzón usa un arma de fuego en un club de tiro este lunes, en Caxias do Sul (Brasil). Foto: EFE/ Antonio Lacerda
El instructor Martín Pinzón usa un arma de fuego en un club de tiro este lunes, en Caxias do Sul (Brasil). Foto: EFE/ Antonio Lacerda
Por Agencia EFE

Los defensores de las armas en Brasil confían en la aprobación de normas más permisivas si el derechista Flávio Bolsonaro gana las elecciones presidenciales de este domingo, después de un aumento de las restricciones en los últimos años.

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