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El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, celebra su victoria en la segunda vuelta. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP).
El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, celebra su victoria en la segunda vuelta. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP).
/ NELSON ALMEIDA
Por Agencia EFE

Los líderes del Congreso de Brasil reconocieron este domingo la victoria electoral del presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, frente a los cuestionamientos del rival Flávio Bolsonaro.

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