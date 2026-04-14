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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una ceremonia en el Palacio del Planalto de Brasilia, el 14 de abril de 2026. (Andre Borges / EFE)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una ceremonia en el Palacio del Planalto de Brasilia, el 14 de abril de 2026. (Andre Borges / EFE)
/ Andre Borges
Por Agencia EFE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, envió este martes al Congreso un proyecto de ley que propone el fin de la escala laboral de seis días de trabajo por uno de descanso, lo que en la práctica supone reducir la jornada de trabajo.

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