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Resumen

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una ceremonia en el Palacio del Planalto en Brasilia, Brasil, el 14 de septiembre de 2026. (Andre Borges / EFE)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una ceremonia en el Palacio del Planalto en Brasilia, Brasil, el 14 de septiembre de 2026. (Andre Borges / EFE)
/ Andre Borges
Por Agencia EFE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, exigió este martes a la Corte Suprema dar “ejemplo” e investigar “con todo el rigor” para que ninguno de sus jueces quede “bajo sospecha”, después de que algunos de ellos se hayan visto salpicados por su proximidad con un banquero preso.

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