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Resumen

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El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (d), reacciona junto al opositor Flávio Bolsonaro, durante el primer debate presidencial. (EFE/ Sebastiao Moreira).
El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (d), reacciona junto al opositor Flávio Bolsonaro, durante el primer debate presidencial. (EFE/ Sebastiao Moreira).
Por Agencia EFE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que “quien no debe, no teme”, por lo que “quien sale escondido de su país, debe alguna cosa”, en referencia a la huida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos.

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