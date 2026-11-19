El presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitó el jueves al cacique Raoni Metuktire, quien ha dedicado su vida a la protección de la selva amazónica, mientras Brasil reconocía su tierra ancestral como territorio indígena.

El cacique, de 94 años y conocido por su característico plato labial, recibe cuidados paliativos por cáncer gastrointestinal y fue hospitalizado durante unos días la semana pasada debido a una infección pulmonar y baja presión arterial.

Lula dijo, desde la cumbre climática COP31 en Turquía la semana pasada, que se sintió “muy angustiado” al enterarse de la reciente hospitalización de Raoni, y que se apresuró a tramitar la documentación legal.

“Quería resolver el asunto de la tierra donde nació Raoni mientras él aún vivía”, afirmó en una ceremonia donde el Ministerio de Justicia declaró el Territorio Indígena Kapot Nhinore como posesión permanente de los pueblos mebengokre y yudja.

Previamente, Lula visitó al cacique Raoni en Peixoto de Azevedo, una ciudad del estado de Mato Grosso, cerca de la aldea amazónica donde el líder ha vivido durante décadas.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, junto al líder indígena y ambientalista brasileño Raoni Metuktire en Peixoto de Azevedo, estado de Mato Grosso, el 19 de noviembre de 2026. (Ricardo STUCKERT / Presidencia de Brasil / AFP) / RICARDO STUCKERT

Imágenes del encuentro mostraban al cacique de pelo canoso, acostado y con un gran collar de cuentas de colores con su nombre.

“No hay en este país ningún brasileño más legítimo que el compañero Raoni. Él representa el pasado, representa el presente, y sus ideas representan el futuro del pueblo indígena en este país”, dijo Lula.

El “último deseo” de Raoni

El territorio de Kapot Nhinore, de una extensión de más del doble de la superficie de Ciudad de México, es la tierra ancestral de Raoni y su pueblo, y el cacique luchó durante tres décadas por su protección.

La declaración de posesión es un paso crucial hacia la demarcación formal de la tierra por decreto presidencial.

El nieto de Raoni, Roiti Metuktire, dijo a la AFP que la tan esperada decisión fue una sorpresa para la familia.

“Nos dimos cuenta de que esta es la última petición que Raoni espera en vida. Ayer comentó que aún esperaba que llegara ese documento (...) Es su último deseo”, contó.

“El hecho de que lo reciba en vida significa muchísimo para nosotros”.

A finales de la década de 1980, Raoni dejó su hogar en la Amazonía para viajar por el mundo, reuniéndose con presidentes, papas y miembros de la realeza para alertar sobre las amenazas que supone la destrucción de la selva tropical más grande del planeta.

Ha mantenido una estrecha relación con el izquierdista Lula, quien fue reelegido para un cuarto mandato el mes pasado, y lo acompañó en su toma de posesión en 2023.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva junto al cacique Raoni Metuktire, en Peixoto de Azevedo, Brasil, el 19 de noviembre de 2026. (Ricardo Stuckert / Presidencia de Brasil / EFE) / Ricardo Stuckert

Expertos consideran que la demarcación de los territorios indígenas es una de las mejores barreras contra el cambio climático, ya que reduce la deforestación, cuando la Amazonía se acerca a un punto crítico en el que podría transformarse en un ecosistema más seco, similar a la sabana.

El ministro de Pueblos Indígenas, Eloy Terena, afirmó que el 83% de Kapot Nhinore es selva.

Según un informe de Greenpeace de 2023, más de 47.000 hectáreas se usaban para pastoreo o cultivo de soja.

Los territorios indígenas en Brasil sufren una fuerte presión de la agroindustria, la minería ilegal de oro y la tala.

Como muestra de esa presión, unos 20 miembros de un pueblo indígena aislado salieron esta semana de la selva en otra zona de la Amazonía aparentemente para pedir comida.

Disputa pendiente

Los productores rurales han hecho campaña contra la demarcación, alegando graves consecuencias económicas para miles de no indígenas que viven y cultivan en el territorio.

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“Todavía vamos a tener una pequeña pelea por delante, porque hay doscientas y pico de propiedades en esa tierra y hay un proceso en la Corte Suprema”, declaró Lula.

Brasil tiene casi 800 territorios indígenas, un 60% de ellos totalmente regularizados, lo que da a esos pueblos su uso exclusivo y obliga al Estado a protegerlos.

Tras volver al poder en 2023, el gobierno de Lula reanudó las demarcaciones, paralizadas durante años, y completó 20 en tres años.

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