Preso desde hace más de cien días en Curitiba, el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), sigue teniendo el control de todos los movimientos políticos del Partido de los Trabajadores (PT).

Gracias a una estructura montada por el líder izquierdista para permitir rapidez en el intercambio de informaciones entre la celda en la Superintendencia de la Policía Federal (PF) y los líderes políticos en São Paulo y Brasilia, Lula da Silva logra delegar tareas y participar de todas las decisiones importantes.

Sus mandatos van desde el posicionamiento del partido en las elecciones estatales a las negociaciones con aliados en la disputa presidencial. Incluso, reseña el diario O Globo, las grabaciones de reuniones del PT las recibe en la cárcel.

Lula tiene una red de abogados autorizados a visitarlo. Ocho lo hacen con regularidad. En este grupo no participan los defensores que actúan en el proceso criminal, sino también aliados políticos que tienen registro profesional de abogado como el ex ministro de Justicia Eugenio Aragão y el coordinador de su programa de gobierno, Fernando Haddad.

Los jueves, Lula recibe la visita de dos políticos. Además de dirigentes petistas, ha recibido a diferentes personalidades internacionales, como el ex presidente de Uruguay, José 'Pepe' Mujica (2010-2015).

De acuerdo con el informe de O Globo, esta amplia red hace que el movimiento en la sede de la Policía Federal sea intenso a lo largo del día.

Por la mañana, un abogado suele llevar al ex presidente de Brasil un resumen de lo que fue publicado de más importante ese día en los periódicos y sitios de internet.

Es por allí que Lula da Silva comienza a tomar conocimiento de la coyuntura y de los movimientos de potenciales aliados y adversarios.

Cuando una visita deja la Superintendencia de la PF, mensajes escritos a mano por el ex presidente son entregados a Marco Aurelio Ribeiro, de 32 años, funcionario del Instituto Lula, que fotografía los boletos y los despacha al destinatario por una aplicación de mensajería de su teléfono (como WhatsApp o Gmail).

Marco Aurelio Ribeiro, a la izquierda, es el responsable de gestionar los mensajes del ex presidente Lula da Silva. (Foto: O Globo, GDA/Thiago Herdy) GDA

En los pequeños papeles, Lula pide a líderes del PT que escriban informes sobre negociaciones y coyuntura política de determinado estado. La estructura montada permite que, a veces, en la tarde del mismo día, el informe ya esté con el jefe.

"Él acompaña todo casi en tiempo real. Opina sobre todo el movimiento y quiere análisis sobre lo que está pasando", narra un dirigente petista a O Globo.

— Grabaciones de las reuniones —

Lula también consigue saber la temperatura de las discusiones en el PT.

Cada 15 días, las reuniones del consejo político informal del partido son grabadas y enviadas a la celda de la PF en Curitiba, por medio de un usb, según dijo el mismo dirigente.

Creado por la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, tras la detención del ex presidente, el grupo encargado de esta estructura cuenta con integrantes de la dirigencia nacional, líderes de movimientos sociales y ex ministros como Haddad, Aloizio Mercadante y Ricardo Berzoini.

Casi nada se hace sin el visto bueno de Lula da Silva, En una reunión del pasado 19 de julio para negociar una alianza con otro partido para la disputa presidencial, el ex presidente intercedió para ordenar que se llegara a un acuerdo más adelante, ya que no quería ofrecer aún una propuesta de vicepresidente o vicepresidenta.

— Jueza no se manifiesta —

Decidir sobre las reglas relacionadas a la prisión de Lula en la PF es un desafío para la jueza Lebbos. Esto porque, aunque la Ley de Ejecuciones Penales de Brasil es referencia para establecer las reglas que rigen el encarcelamiento del ex presidente, su caso no se considera transitado en juzgado (no se han agotado los recursos).

La ley autoriza que el preso mantenga contacto con el mundo exterior sólo "por medio de comunicación escrita, de lectura y de otros medios de información que no comprometan la moral y las buenas costumbres".

O Globo preguntó a la jueza si hay algún impedimento legal para que el ex presidente pueda recibir o grabar audios o vídeos en su celda, o incluso hacer articulaciones políticas por medio de correspondencia y mensajes transmitidos a sus abogados y visitantes. Ella indicó que prefería "no manifestarse sobre cuestiones específicas de la ejecución penal en curso".

Fuente: O Globo, GDA