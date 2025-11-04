El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla en una entrevista con periodistas de agencias de noticias internacionales este martes, en la Base Naval de Belém (Brasil). Foto: EFE/ Sebastiao Moreira
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla en una entrevista con periodistas de agencias de noticias internacionales este martes, en la Base Naval de Belém (Brasil). Foto: EFE/ Sebastiao Moreira
Lula denuncia “matanza” en operación policial en Río de Janeiro y pide investigación
El presidente brasileño, , dijo el martes que la operación policial contra una facción criminal en s la semana pasada fue “una matanza” y reclamó una investigación.

“Hubo una matanza y creo que es importante verificar en qué condiciones ocurrió”, afirmó Lula en Belém durante una entrevista con agencias internacionales, entre ellas la AFP.

“Hasta ahora solo tenemos la versión del gobierno estatal, y hay gente que quiere saber si todo sucedió, como dicen”, agregó el mandatario izquierdista.

PUEDES VER: Una noche de rescate de decenas de cadáveres tras la operación policial más letal en Río de Janeiro

Al menos 117 presuntos delincuentes y cuatro policías murieron en la operación del pasado martes , uno de los principales grupos criminales del país, en dos complejos de favelas de Río.

El gobernador del estado de Río de Janeiro, el conservador Claudio Castro, que ordenó la operación, .

Decenas de cuerpos quedaron alineados en la calle de una de las favelas tras ser recuperados por vecinos al día siguiente de la operación.

Personas alinean cuerpos en la Plaza Sao Lucas de la favela Vila Cruzeiro en el complejo Penha en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de octubre de 2025, después de la Operação Contenção. (Pablo PORCIUNCULA / AFP)
/ PABLO PORCIUNCULA

Tras la incursión, entre organismos estadales y federales, sin mencionar las trágicas cifras de abatidos.

Acusado por parte de sus electores de laxista frente a la inseguridad, aprobó además el jueves una ley que refuerza el combate contra el crimen organizado.

La actuación policial , y la ONU exigió una investigación inmediata.

Entre sollozos y olor a cadáver, vecinos de una favela del norte de Rio de Janeiro colocaron más de 50 cuerpos alineados en una plaza el miércoles 29 de octubre, un día después de una operación policial contra el narcotráfico que según un organismo público dejó al menos 132 fallecidos. (AFP)

