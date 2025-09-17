Lula dice que vetará una amnistía para Bolsonaro en caso de que el Congreso la apruebe

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles en una entrevista a la BBC News que, en caso de que el Congreso la apruebe y se la envíe para sanción, vetará una posible amnistía para el líder ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a 23 años de prisión por golpismo.

“Si me la envían para vetar, puede estar seguro de que la vetaré”, afirmó el líder progresista al ser interrogado sobre un proyecto de amnistía en discusión en el Congreso y que puede favorecer al expresidente, su principal rival político.

El mandatario hizo su advertencia en medio de las negociaciones de los partidos de oposición para que el respectivo proyecto de ley sea votado en régimen de urgencia por la Cámara de Diputados.

Las diferentes fuerzas políticas, sin embargo, aún debaten si votan una amnistía limitada, que tan solo favorezca a los miles de bolsonaristas que participaron en los asaltos a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, o una amplia y general que también beneficie a los condenados por golpismo, como Bolsonaro.

El líder ultraderechista, actualmente en prisión domiciliar, fue condenado el pasado jueves a 27 años y tres meses de prisión por la Corte Suprema como el líder de un complot que intentó impedir la investidura de Lula, que lo derrotó en las presidenciales de 2022.

El presidente afirmó que la votación de la amnistía “es un problema del Congreso” y que “el presidente de la República no interfiere en cosas del Legislativo”, pero insistió en que, de ser aprobada y enviada para sanción, la vetará.

Según Lula, los crímenes por los que Bolsonaro fue condenado no tienen carácter político, por lo que no justificarían una amnistía.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el exmandatario, Jair Bolsonaro. (Fotos de Evaristo SA / Douglas MAGNO / AFP)

“Él fue condenado por un crimen que cometió. No hay nada de política en eso”, afirmó el mandatario, quien se refirió a las “pruebas concretas”, las confesiones y los diferentes documentos con que el Supremo justificó la condena del expresidente.

El gobernante también criticó un proyecto de ley ya aprobado por la Cámara de Diputados y aún en discusión en el Senado que impide que la Corte Suprema investigue u ordene medidas restrictivas contra los parlamentarios, como posibles órdenes de prisión, sin la autorización previa del Parlamento.

La iniciativa es blanco de numerosas críticas debido a que blinda a los parlamentarios y puede favorecer a legisladores actualmente investigados, como el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario y al que se acusa de incentivar al Gobierno de Estados Unidos a imponer sanciones contra Brasil.

“Si yo fuese diputado, votaría en contra. Si yo fuese presidente de un partido, orientaría (a sus correligionarios) a votar en contra”, afirmó el jefe de Estado, quien se eludió al ser interrogado sobre los legisladores de su formación, el Partido de los Trabajadores (PT), que aprobaron la propuesta.

El mandatario atribuyó a motivos políticos la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponerle sanciones arancelarias a Brasil por considerar que Bolsonaro, su aliado político, es víctima de una “caza de brujas”.

Afirmó que hasta ahora no intentó una comunicación telefónica con Trump para conversar sobre las sanciones debido a que el líder republicano hasta ahora no se ha mostrado dispuesto a dialogar.

Pero aclaró que, si se lo cruza la próxima semana cuando ambos coincidirán en la Asamblea General de la ONU, está dispuesto a saludarlo y a conversar y a negociar con Trump si es posible en ese momento.

En cuanto a la posibilidad de intentar su reelección en las presidenciales de octubre de 2026, reiteró que dependerá de su estado de salud y de lo que evalúe el PT “en el momento apropiado”.