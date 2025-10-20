El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla en la ceremonia de anuncio del nuevo modelo de crédito inmobiliario este viernes, en São Paulo (Brasil). Foto: EFE/ SEBASTIÃO MOREIRA
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla en la ceremonia de anuncio del nuevo modelo de crédito inmobiliario este viernes, en São Paulo (Brasil). Foto: EFE/ SEBASTIÃO MOREIRA
/ Sebastiao Moreira
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Lula promete a Rodrigo Paz que seguirá dando prioridad a la relación bilateral con Bolivia
Resumen de la noticia por IA
Lula promete a Rodrigo Paz que seguirá dando prioridad a la relación bilateral con Bolivia

Lula promete a Rodrigo Paz que seguirá dando prioridad a la relación bilateral con Bolivia

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Brasil, , felicitó este lunes al mandatario electo de Bolivia, , y le prometió que la relación bilateral seguirá siendo una “prioridad” para su Gobierno.

“El presidente electo puede contar con mi compromiso de que seguiré trabajando en favor de nuestras relaciones bilaterales y de la cooperación en temas de interés mutuo”, indicó el líder progresista en sus redes sociales.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Lula, referente de la izquierda latinoamericana, informó que envió una carta a Paz, en la que lo felicitó por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones celebradas el domingo.

PUEDES VER: Estados Unidos felicita a Rodrigo Paz y celebra que ponga fin a 20 años de “mala gestión” en Bolivia

, frente al 45,39 % que obtuvo el expresidente derechista , según el cómputo preliminar del Tribunal Supremo Electoral, con el 97,86 % de las actas procesadas.

La victoria de Paz puso fin a una era de dos décadas de Gobiernos de izquierda en el país andino.

Lula destacó también que el proceso electoral en el vecino país se desarrolló en un clima de “tranquilidad y armonía”, lo que “demuestra el compromiso de la sociedad boliviana con la democracia”, principio que en su opinión debe “guiar” a toda la región.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Andre Borges
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Andre Borges

“Bolivia es un socio fundamental de Brasil en la construcción de una Suramérica más integrada, justa y solidaria”, apuntó el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), estrecho aliado del gobernante saliente, , y quien mantuvo una relación de gran afinidad con el expresidente .

Pese al cambio ideológico resultante de las elecciones del domingo, Lula reiteró “la prioridad del Gobierno brasileño en la relación con Bolivia”, país con el cual comparten “una extensa frontera, pero también una relación de amistad y respeto”.

Brasil y Bolivia son además socios en el Mercosur, bloque que completan Argentina, Paraguay y Uruguay. Brasil es uno de los miembros fundadores y Bolivia está en la fase final de su proceso de adhesión.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC