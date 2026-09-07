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El candidato a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, asiste a un acto por el Día de la Independencia de Brasil este lunes, en la Avenida Paulista, en São Paulo (Brasil). Foto: EFE/Isaac Fontana
El candidato a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, asiste a un acto por el Día de la Independencia de Brasil este lunes, en la Avenida Paulista, en São Paulo (Brasil). Foto: EFE/Isaac Fontana
/ ISAAC FONTANA
Por Agencia EFE

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro buscaron capitalizar este lunes el Día de la Independencia de Brasil a menos de un mes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 4 de octubre.

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