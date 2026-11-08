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Diez personas, entre ellas cinco niños, murieron tras la caída de un automóvil a un lago cerca de Río de Janeiro. Foto: X/@radiopampapoa
Diez personas, entre ellas cinco niños, murieron tras la caída de un automóvil a un lago cerca de Río de Janeiro. Foto: X/@radiopampapoa
Por Agencia EFE

En la madrugada de este domingo murieron diez personas, entre ellas cinco adultos y cinco niños, tras volcar el vehículo en el que se trasladaban y caer en un lago en el municipio de Barra Mansa, en el sur del estado de Río de Janeiro.

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