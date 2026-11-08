En la madrugada de este domingo murieron diez personas, entre ellas cinco adultos y cinco niños, tras volcar el vehículo en el que se trasladaban y caer en un lago en el municipio de Barra Mansa, en el sur del estado de Río de Janeiro.

El Gobierno del Estado de Río de Janeiro confirmó las muertes a través de un comunicado, en el que manifestó su profundo lamento por los fallecimientos provocados por el siniestro.

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Según relató un familiar de los fallecidos al portal de noticias g1 en las instalaciones del Instituto Médico Legal (IML) donde fueron trasladadas las víctimas, todos pertenecían a una misma familia.

De acuerdo con la Policía Militar, citada por este medio, la alerta a los servicios de emergencia fue realizada por una persona que transitaba por el lugar y avistó el automóvil volcado en el interior del lago.

Sin embargo, este testigo indicó a las autoridades que no podía precisar el tiempo que el vehículo llevaba bajo el agua.

🚨QUE TRISTEZA! Carro que levava dez pessoas cai em lago e não há sobreviventes. Entre as vítimas estão um bebê, três crianças, quatro mulheres e dois homens 😭🖤 https://t.co/BOEh7mofa6 — VIRAL CARIRI (@viral_cariri) November 8, 2026

Efectivos del Cuerpo de Bomberos acudieron a la zona y recuperaron los diez cuerpos.

Según el Gobierno estatal, en el operativo trabajaron 30 bomberos militares, incluidos dos buzos tácticos, con el apoyo de diez vehículos y una embarcación.

Los peritos de la Policía Civil realizaron las pericias en el lugar del accidente y posteriormente derivaron los cuerpos al IML, donde se les practicarán los exámenes de autopsia.

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