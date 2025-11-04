El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla con medios de comunicación extranjeros antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP30, celebrada en Belém, estado de Pará, Brasil, el 4 de noviembre de 2025. Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP
Agencia AFP
“No quiero que lleguemos a una invasión terrestre” de EE.UU. a Venezuela, dice Lula
El presidente brasileño, , rechazó el martes una eventual y reiteró su disposición a mediar entre ambos países.

El mandatario estadounidense, , ordenó un importante despliegue militar en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico que han dejado decenas de muertos.

PUEDES VER: El portaaviones más grande del mundo y los bombarderos estratégicos que ponen a Venezuela en tensión máxima

“No quiero que lleguemos a una invasión terrestre” a Venezuela por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos, afirmó Lula en Belém durante una entrevista con agencias internacionales, entre ellas la AFP.

“Le dije al presidente Trump”, durante una reunión en Kuala Lumpur el mes pasado, que “los problemas políticos no se resuelven con armas. Se resuelven mediante el diálogo”, agregó.

El líder izquierdista, que se encuentra en Belém para encabezar la cumbre de líderes de la COP30 del clima el jueves y viernes, dijo que Estados Unidos podría “intentar ayudar” a los países en su combate al narcotráfico “en lugar de intentar dispararles”.

Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Federico PARRA, KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
El mandatario venezolano, , acusado por Trump de liderar un cártel de drogas, asegura que el verdadero objetivo de Washington es “imponer un cambio de régimen” en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano.

Lula señaló que el tema será abordado en una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), prevista el 9 y 10 de noviembre en la ciudad colombiana de Santa Marta.

El presidente Donald Trump afirmó el viernes 31 de octubre que no planea ataques contra Venezuela, mientras Caracas teme que el importante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe tenga como objetivo derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. (AFP)

