Brasil: Once muertos y más de 40 heridos en accidente vial

Once personas murieron y 45 resultaron heridas por un choque frontal entre un camión de carga y un autobús en el centro oeste de Brasil, informaron este sábado las autoridades.

El accidente ocurrió a las 21H40 locales del viernes en la carretera BR-163, cerca de la población de Lucas do Rio Verde, en el estado de Mato Grosso.

Según la Policía Rodoviaria Federal (PRF, policía de carretera), un autobús que viajaba de la capital estatal Cuiabá a Sinop chocó de frente contra un camión que transportaba semillas de algodón.

“El accidente resultó en 11 muertos”, indicó en una nota la PRF, que examina las razones de la colisión.

Los heridos fueron llevados a hospitales cercanos: 11 están en estado grave, 26 moderado y 8 leve, según la policía vial.

El conductor del camión tuvo heridas moderadas.

La empresa de transporte Rio Novo, propietaria del autobús, confirmó el accidente.

“Nuestra prioridad es cuidar de las víctimas y de sus familiares”, indicó en una nota en redes sociales.

Los accidentes mortales son frecuentes en las carreteras de Brasil, un país de dimensiones continentales.

El domingo, ocho personas murieron en un choque entre dos automóviles y una motocicleta en una carretera en el estado brasileño de Minas Gerais (sudeste).

En mayo, el choque frontal entre una miniván y un camión dejó nueve fallecidos y 10 heridos, también en Minas Gerais.