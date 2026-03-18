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Funcionarios del Gobierno y de bomberos observan los restos de un autobús incendiado por supuestos integrantes de una facción criminal, en respuesta a la muerte de Claudio Augusto dos Santos, conocido como Jiló, uno de los líderes del tráfico de drogas en la región del Morro dos Prazeres, este miércoles en Río de Janeiro (Brasil). Foto: EFE/ André Coelho
Funcionarios del Gobierno y de bomberos observan los restos de un autobús incendiado por supuestos integrantes de una facción criminal, en respuesta a la muerte de Claudio Augusto dos Santos, conocido como Jiló, uno de los líderes del tráfico de drogas en la región del Morro dos Prazeres, este miércoles en Río de Janeiro (Brasil). Foto: EFE/ André Coelho
Por Agencia AFP

Una operación policial en Rio de Janeiro dejó este miércoles al menos ocho muertos, entre ellos uno de los jefes narcotraficantes más veteranos y buscados del país, indicaron las autoridades.

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