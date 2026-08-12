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Resumen

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Esta ilustración fotográfica muestra el logotipo de la empresa estadounidense Discord en un teléfono inteligente y en una pantalla en Río de Janeiro, Brasil, el 12 de agosto de 2026. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP
Esta ilustración fotográfica muestra el logotipo de la empresa estadounidense Discord en un teléfono inteligente y en una pantalla en Río de Janeiro, Brasil, el 12 de agosto de 2026. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP
/ MAURO PIMENTEL
Por Agencia AFP

Brasil ordenó este miércoles suspender las transmisiones en vivo de Discord, tras la muerte de una adolescente de 13 años que habría sido incitada a suicidarse durante un ‘live’ de la plataforma.

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