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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador Flávio Bolsonaro, candidatos a las elecciones presidenciales en Brasil del 4 de octubre de 2026. (Fotos de Evaristo SA / Mauro PIMENTEL / AFP)
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y el senador Flávio Bolsonaro, candidatos a las elecciones presidenciales en Brasil del 4 de octubre de 2026. (Fotos de Evaristo SA / Mauro PIMENTEL / AFP)
Por Gisella López Lenci

Luiz Inácio Lula da Silva se vuelve a enfrentar a un Bolsonaro en unas elecciones en Brasil. Pero esta vez no es contra el expresidente al que ganó por poquísimo margen hace cuatro años. Jair Bolsonaro fue condenado en el 2025 a 27 años de prisión y actualmente está bajo arresto domiciliario. Su hijo mayor, Flávio, ha sido el ungido para reemplazarlo y cobrar la revancha.

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