Una pareja homosexual de Brasil se vio obligada a devolver a su bebe adoptada después de 12 días de convivencia, lo que ha transformado su vida en un martirio. Creen que detrás de la decisión, tomada por el Tribunal de Justicia del Estado de Goiás, hay una carga homofóbica.

Según recoge el diario Metrópoles, de Brasil, Juliano Peixoto de Pina y Johnatan Pereira de Araújo recibieron a su bebé, rebautizada como Aurora, el pasado 24 de septiembre, luego pasar 6 años en la lista de espera.

La pequeña, de 11 meses de nacida, había sido entregada a una familia de acogida a raíz de los problemas de adicción a las drogas por parte de sus padres biológicos.

“El 22 [de setiembre], firmamos la documentación y comenzamos nuestra lucha. La familia acogedora no quiso entregar a la niña. Arreglamos la habitación, compramos ropa, artículos de higiene, pañales y trabajamos toda la logística para recibirlo. Se emitió una orden y ella [la bebé] llegó “, dijo Peixoto de Pina.

No obstante, el 1 de octubre, 12 días después de la llegada de Aurora a sus vidas, la pareja gay fue notificada por la justicia brasileña que tenía que devolver a la bebé a la familia de acogida por el “fuerte vínculo” que se había formado con esta.

Thays Veiga Miranda Lopes -la mujer a quien fue devuelta la bebé tras presentar un recurso para suspender la adopción- ha asegurado en sus redes sociales que conoce a los familiares de la menor y que la ha estado cuidando “desde que nació”.

“Tiene familia, no está indefensa. No tenían ninguna razón para sacarla de aquí. (...) No soy una familia acogedora. Acabo de firmar una prueba en el Centro de Referencia de Asistencia Social de que la niña estaría conmigo”, aseguró.

La pareja homosexual sostiene por su parte que ellos están calificados para la adopción y que la ley los respalda.

“Legalmente, la familia de acogida no tiene derecho a adoptarlo”, aseguran. “La sensación es que hay un prejuicio velado porque somos una pareja homoafectiva”, se quejaron.

Ante el temor de que la adopción se frustrara completamente, la pareja creó una petición en línea, titulada #VoltaAurora que hasta el momento ha recogido más de 8.000 firmas.

“El amor no tiene diferencia, aquí tenemos mucho amor para darle a Aurora. No solo nosotros dos, sino también nuestra familia y amigos. Entonces, ayúdenos “, suplicó Pereira de Araújo.

La mujer, en cambio, pide a la gente que no firme la petición. “Ya estamos en el proceso de adoptarla“, aseguró.

El Tribunal de Justicia de Goiás informó que el caso es confidencial, pero confirmó que hay un recurso impuesto por la pareja que está previsto será revisado el próximo 15 de marzo.

