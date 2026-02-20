Partido de Bolsonaro pide a la Justicia investigar homenaje a Lula en el Carnaval de Río

Escuchar
Integrantes de la escuela de samba Académicos de Niterói desfilan con una imagen del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, este domingo en el sambódromo de Río de Janeiro (Brasil). Foto: EFE/ Antonio Lacerda
Por Agencia EFE

El Partido Liberal (PL), que lidera el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, pidió este viernes a la Justicia investigar el desfile en homenaje al mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Carnaval de Río de Janeiro ante las sospechas de que fue un “acto político-electoral” financiado con dinero público.

