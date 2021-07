Brasil utiliza el voto electrónico desde hace 25 años y no ha tenido problemas mayores. Por lo menos hasta ahora, cuando su presidente Jair Bolsonaro no deja de inflamar las teorías conspiracionistas sobre un posible fraude electoral.

Mientras que Donald Trump cuestionaba la validez de los votos por correo, Bolsonaro cuestiona los electrónicos y amenaza con no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del año próximo.

La narrativa de fraude en las urnas no es algo por lo que recién esté apostando el mandatario. Según “El País”, en setiembre del 2018 Bolsonaro acusó de fraude electoral al Partido de los Trabajadores.

“Yo, por lo que veo en las calles, no acepto un resultado de las elecciones diferente de mi elección. El PT solo gana mediante fraude”, sostuvo.

En enero de este año, volvió al ataque. “Si no tenemos voto impreso en el 2022, alguna manera de auditar el voto, vamos a tener problemas peores que EE.UU.”, dijo.

Y, ayer, Bolsonaro puso nuevamente el tema en agenda: “Si ese método continúa, vamos a tener problemas, porque puede ser que un lado acepte el resultado. Y ese lado, obviamente, no será nuestro lado”.

Thiago de Aragão, especialista y director de estrategia de Arko Advice, anota que esta es la primera vez que un presidente cuestiona de esta manera los comicios generales. También anota que el sistema de votación electrónico funciona sin contratiempos.

“Bolsonaro ya empezó con la narrativa de que puede haber fraude. Él habla de forma conspiracionista porque no existe evidencia. Nunca nadie cuestionó la legitimidad de las urnas, que son auditables y que contemplan numerosos procesos para comprobar si la información es real, lo que no se puede hacer cuando hay votos manuales”, señala.

De Aragão apunta que, si el presidente ha empezado a hablar de este tema, es porque el rechazo en contra suyo sigue creciendo -recientemente se disparó al 48%-, y su reelección peligra. El especialista dice que, por ahora, lo de Bolsonaro son solo palabras.

Para él, hay dos argumentos que se traen abajo las teorías de la conspiración del líder de extrema derecha.

“Primero: no es posible que Bolsonaro dinamite el voto electrónico. No hay nada que pueda hacer. No es el Ejecutivo el que organiza las elecciones sino el Poder Judicial y el Tribunal Electoral, así que él no tiene ninguna participación”.

“Segundo: que, para probar su punto, él utiliza una falacia lógica. Dice que las elecciones van a ser limpias o no van a ocurrir, pero para revisar si son limpias estas tienen que ocurrir, y una vez que sucedan, no habría forma de cancelar el resultado”, agrega.

En cualquier caso, las palabras de Jair Bolsonaro tendrán consecuencias nefastas. De Aragão piensa en las personas que saben poco sobre el proceso electoral y aquellas que son fácilmente convencidas por virales de Whatsapp, teorías de la conspiración o noticias falsas.

“Esto va a inflamar el proceso electoral que ya está polarizado, y crear más problemas durante su desarrollo”, concluye.

