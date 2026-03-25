Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, derrama champán sobre un avión caza F-39E Gripen en el Aeródromo Embraer de Gavião Peixoto. (EFE/ Sebastiao Moreira).
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, derrama champán sobre un avión caza F-39E Gripen en el Aeródromo Embraer de Gavião Peixoto. (EFE/ Sebastiao Moreira).
/ Sebastiao Moreira
Por Agencia EFE

El Gobierno de Brasil presentó este miércoles el primer caza supersónico fabricado en el país, un F-39E Gripen sueco, como un hito que refuerza la defensa aérea y la soberanía.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.