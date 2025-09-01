Quiénes son los cinco magistrados que juzgan a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Cinco jueces serán los encargados de definir el futuro del expresidente brasileño Jair Bolsonaro en el juicio por intento de golpe de Estado, que comenzará este martes en la Primera Sala de la Corte Suprema.

El órgano colegiado, de tendencia progresista, ha dictado duras penas en los dos últimos años contra otros acusados por la asonada golpista del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes.

Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña, está acusado de cinco delitos por los que podría recibir una condena de hasta 40 años de prisión. Junto a él serán juzgados siete de sus antiguos colaboradores, entre ellos exministros y militares.

Estos son los cinco magistrados que analizarán el caso:

1. Cristiano Zanin:

Fue el antiguo abogado personal del actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo postuló para la máxima instancia judicial del país en 2023, en el primer año de su mandato.

Es el actual presidente de la Sala Primera, por lo que su voto sirve de desempate.

Su nombramiento generó controversia por su proximidad con Lula, a quien defendió durante los procesos judiciales por corrupción, que consiguió archivar en su totalidad.

Durante sus más de dos décadas como letrado se especializó en ‘lawfare’, fenómeno que consiste en la instrumentalización de la Justicia con fines políticos.

Zanin presentó en su día a Lula como víctima de una “persecución judicial”, tesis también esgrimida por Bolsonaro.

La defensa del exmandatario pidió apartar a Zanin del proceso por sus vínculos con Lula, lo que fue rechazado por el Supremo.

2. Flávio Dino:

Fue ministro de Justicia en el actual Gobierno hasta que Lula lo nominó en 2024 para el Supremo, decisión que también levantó suspicacias por su cercanía con el dirigente progresista.

Nacido en una familia de larga tradición política en el estado de Maranhão, Dino fue durante una breve etapa juez, pero pronto dio el salto al Poder Legislativo.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro hace un gesto después de someterse a pruebas médicas en el hospital DF Star en Brasilia, el 16 de agosto de 2025. (Foto de Evaristo SA / AFP) / EVARISTO SA

Antiguo militante del Partido Comunista, fue diputado, gobernador de Maranhão y senador, hasta que pasó a integrar el gabinete de Lula, cargo que ocupó durante el asalto a Brasilia del 8 de enero de 2023.

La defensa de Bolsonaro también intentó sin éxito apartarlo del caso.

3. Alexandre de Moraes:

Es el instructor del caso.

Ha sido objeto de sanciones por parte del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que lo acusa de promover una “caza de brujas” contra Bolsonaro.

En el Supremo desde 2017, a propuesta del entonces presidente conservador Michel Temer, cuando este era su ministro de Justicia, De Moraes se ha convertido en el adalid contra la ultraderecha.

El año pasado mantuvo un duro pulso con Elon Musk, tras decretar la suspensión de la red social X por los reiterados desacatos del magnate sudafricano que se negó a eliminar perfiles dedicados supuestamente a difundir bulos antidemocráticos.

Algunas de sus decisiones han sido criticadas por juristas por supuestamente violar la libertad de expresión y no respetar el debido proceso legal.

De Moraes puede considerarse tanto juez como víctima en el caso, ya que, según la investigación, la trama golpista sopesó asesinarlo.

Antes de juez, fue fiscal, abogado y secretario de Justicia de São Paulo y de Seguridad.

4. Cármen Lúcia Antunes:

Es la única mujer entre los 11 jueces del plenario del Supremo. Al igual que Zanin y Dino, fue nombrada por Lula, pero en 2006, durante el primero de sus mandatos.

Abogada de profesión, es profesora de la Universidad Católica Pontificia de Minas Gerais y ejerció como procuradora general de ese estado.

En 2029 dejará su asiento al cumplir 75 años, edad máxima para ejercer como juez del Supremo.

5. Luiz Fux:

Otro de los veteranos de la corte, que abandonará en 2028. Graduado en Derecho, fue abogado de la petrolera Shell y fiscal de Río de Janeiro.

Después trabajó como juez hasta que en 2011 la entonces presidenta y sucesora de Lula, Dilma Rousseff, lo postuló para el Supremo.

Presidió el alto tribunal entre 2020 y 2022, durante la pandemia de covid-19, época en la que el entonces presidente Bolsonaro empezó a desafiar al Judiciario por sus resoluciones para contener el virus.

A lo largo del proceso por golpismo ha cuestionado en alguna ocasión los argumentos de De Moraes, aumentando la expectativa sobre cuál será el sentido de su voto en el juicio oral.