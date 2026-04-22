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El oficial Marcelo Ivo, enlace brasileño ante la agencia migratoria estadounidense ICE. (Policía Federal)
El oficial Marcelo Ivo, enlace brasileño ante la agencia migratoria estadounidense ICE. (Policía Federal)
Por Agencia AFP

En otro capítulo de la tensión entre Brasilia y Washington, el gobierno brasileño retiró este miércoles las credenciales de un enlace policial estadounidense en Brasil, en “reciprocidad” por una medida similar de Estados Unidos contra un agente brasileño.

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