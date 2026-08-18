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Una vista aérea muestra a los bomberos trabajando en el lugar del accidente de un helicóptero en el barrio Recreio dos Bandeirantes de Río de Janeiro, Brasil, el 14 de junio de 2026. (Foto de Tercio TEIXEIRA / AFP).
Una vista aérea muestra a los bomberos trabajando en el lugar del accidente de un helicóptero en el barrio Recreio dos Bandeirantes de Río de Janeiro, Brasil, el 14 de junio de 2026. (Foto de Tercio TEIXEIRA / AFP).
/ TERCIO TEIXEIRA
Por Agencia EFE

La Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac, regulador) anunció este martes la suspensión de los vuelos panorámicos turísticos en helicóptero ofrecidos por cuatro empresas en la ciudad de Río de Janeiro tras tres accidentes en ocho meses, incluyendo uno en el que murieron tres turistas colombianas.

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