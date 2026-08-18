La Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac, regulador) anunció este martes la suspensión de los vuelos panorámicos turísticos en helicóptero ofrecidos por cuatro empresas en la ciudad de Río de Janeiro tras tres accidentes en ocho meses, incluyendo uno en el que murieron tres turistas colombianas.

La suspensión, que se extiende a nueve helicópteros de las empresas sancionadas, fue anunciada en una rueda de prensa por el director del órgano regulador de la aviación en Brasil, Tiago Chagas Faierstein, quien la justificó por la necesidad de garantizar la seguridad.

“Había aeronaves (de las empresas sancionadas) que volaban 30 minutos por día y les reportaban 10 minutos de vuelo, con lo que se ahorraban en el mantenimiento, que tiene que ser hecho periódicamente por tiempo de vuelo”, afirmó Faierstein en una rueda de prensa al lado del alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavalieri.

El dirigente explicó que las cuatro empresas suspendidas estaban autorizadas a funcionar y contaban con toda la documentación actualizada, pero en una inspección se identificaron indicios de irregularidades, como la reducción de los tiempos de vuelo reportados.

Los tres accidentes provocaron la caída de cuatro helicópteros que ofrecían vuelos panorámicos en Río de Janeiro en los últimos ocho meses, causando trece muertos en total.

Las empresas suspendidas fueron VRP, Broad Fly, Nobre Turismo y Mr. Top Fly, la primera de las cuales fue responsable por el vuelo del 8 de agosto para observar el Cristo Redentor contratado por una familia de turistas colombianos en el que murieron el piloto y tres pasajeras.

Las tres mujeres de la misma familia que murieron fueron identificadas como Lida Rocío Cubillos, de 59 años; su hija, Wendy Marique Cubillos, y su nieta, Sofía Murillo Manrique, una reconocida creadora de contenido e influenciadora digital.

El accidente más grave se registró en junio, cuando el choque de dos helicópteros dejó seis muertos, entre los cuales el cantante estadounidense Oliver Tree, que realizaba una gira internacional, y el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi.

MÁS INFORMACIÓN: El youtuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree murieron en el accidente de helicóptero en Río de Janeiro

Según los datos de la Anac, hasta el pasado lunes Río de Janeiro contaba con doce empresas autorizadas a ofrecer vuelos panorámicos, que operaban 46 helicópteros.

El director de la Anac afirmó que el órgano regulador revisará este mismo año las reglas sobre vuelos panorámicos en el país.

“Nuestro objetivo es hacer esta actividad más segura, de forma que podamos darle valor a las empresas que operan correctamente y diferenciarlas de las que se burlan del reglamento”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Brasil, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival derechista Flávio Bolsonaro, lanzaron este domingo 16 de agosto sus campañas con la vista puesta en el electorado que puede decidir unos comicios que se anuncian ajustados: las mujeres. (AFP)

SOBRE EL AUTOR