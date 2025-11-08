Esta foto muestra la destrucción causada por un tornado con vientos de hasta 250 kilómetros por hora que azotó la ciudad de Río Bonito do Iguaçu, en el estado brasileño de Paraná, el 7 de noviembre de 2025. Foto: Gobierno del estado de Paraná / AFP
/ HANDOUT
Agencia AFP
Agencia AFP

Tornado deja cinco muertos y más de 430 heridos en sur de Brasil
Al menos cinco personas murieron y 432 resultaron heridas por un que arrasó una ciudad del sur de , informaron el sábado las autoridades locales.

Los violentos vientos hicieron volcar autos y derrumbaron viviendas enteras en Río Bonito do Iguaçu, una localidad de 14.000 habitantes ubicada en el estado de Paraná, a unos 400 kilómetros de la capital, Curitiba.

El fenómeno meteorológico dejó un rastro de destrucción sin precedentes en la región.

Los bomberos de Paraná y los servicios de salud de varios municipios cercanos atendieron hasta el momento 432 personas afectadas, dijo el gobierno de Paraná en un comunicado.

De ese total, nueve presentan heridos graves y algunos debieron pasar por cirugía.

Además, dos personas siguen desaparecidas, aunque las brigadas de rescate continúan recibiendo información de familiares, lo que podría hacer que ese número aumente en las próximas horas, indicó el gobierno local.

Perímetro urbano

La Defensa Civil estima que cerca del 80% de la ciudad quedó destruida.

Imágenes publicadas en redes sociales muestran viviendas totalmente arrasadas.

“Es un escenario de guerra”, declaró al portal G1 el coronel Fernando Schunig, director de Defensa Civil de Paraná.

/ HANDOUT

“La posibilidad de que haya más víctimas es grande. Infelizmente, ese tornado golpeó el perímetro urbano de la ciudad y cuando esos eventos ocurren en la parte urbana, realmente el daño es muy grande, es muy letal”, advirtió el funcionario.

El gobernador de Paraná, Carlos Ratinho Junior, dijo en X que “las fuerzas de seguridad están en alerta, movilizadas y monitoreando las ciudades afectadas por las fuertes tormentas”.

Residentes relataron a medios locales que el tornado llegó acompañado de temporal, viento fuerte y granizo.

El Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental de Paraná estimó que los vientos alcanzaron entre 180 y 250 kilómetros por hora.

El Cuerpo de Bomberos continúa con operaciones de búsqueda y salvamento en los locales afectados, principalmente en las estructuras más colapsadas.

