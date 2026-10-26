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El excandidato presidencial Flávio Bolsonaro habla en una rueda de prensa este domingo, en el barrio Lago Sul, en Brasilia (Brasil). Foto: EFE/ Andre Borges
El excandidato presidencial Flávio Bolsonaro habla en una rueda de prensa este domingo, en el barrio Lago Sul, en Brasilia (Brasil). Foto: EFE/ Andre Borges
/ Andre Borges
Por Agencia EFE

Tres diputados brasileños le solicitaron este lunes a la Corte Suprema que retenga el pasaporte del senador Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo en las elecciones presidenciales, para impedir que abandone el país en momentos en que es objeto de investigaciones por presuntos delitos financieros.

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