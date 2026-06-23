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Integrantes de la Policía Civil de Río de Janeiro participan en la "Operación Contención", en la favela de Santa Marta, en Río de Janeiro, Brasil, el 23 de junio de 2026. (Antonio Lacerda / EFE)
Integrantes de la Policía Civil de Río de Janeiro participan en la "Operación Contención", en la favela de Santa Marta, en Río de Janeiro, Brasil, el 23 de junio de 2026. (Antonio Lacerda / EFE)
Por Agencia AFP

Decenas de turistas quedaron atrapados este martes en un mirador en Rio de Janeiro debido a una operación policial contra narcotraficantes, en el segundo incidente de este tipo en esta ciudad de Brasil en lo que va del año.

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