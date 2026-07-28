Vista general de las Cataratas de Iguazú en el Parque Nacional Iguazú en Foz do Iguazú, estado de Paraná, Brasil. (REUTERS/Kiko Sierich)
Vista general de las Cataratas de Iguazú en el Parque Nacional Iguazú en Foz do Iguazú, estado de Paraná, Brasil. (REUTERS/Kiko Sierich)
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Por Agencia EFE

Un turista neerlandés murió este martes y otras dos personas resultaron heridas luego de que se volcara una embarcación que realizaba un recorrido turístico por las cataratas del Iguazú, al sur de Brasil, informaron fuentes oficiales.

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