Será un salto que se inicia a 395 metros sobre el nivel del mar, entre el Pan de Azúcar y el Morro de Urca. ¿Extremo? ¡Por supuesto! Y también una experiencia completamente diferente para admirar las bellezas de Río de Janiero. Así promete ser la tirolesa del Parque Bondinho Pão de Açúcar, ya en construcción y prevista para ser inaugurada a principios del segundo semestre de este año.

En la futura atracción, los visitantes recorrerán 755 metros por el aire, izados por cables, en un descenso de aproximadamente 50 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 100 km/h. La nueva forma de experimentar las maravillas de Río, según los creadores del proyecto, redefinirá el turismo con una invitación a una aventura segura, sostenible y accesible para todos.

Hay críticas a la injerencia en el monumento natural. Pero el director general del parque, Sandro Fernandes, asegura que se obtuvieron todas las licencias necesarias de organismos como el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (Iphan), con los impactos del emprendimiento estudiados y debatidos. Detalla que la tirolesa, con una inversión de 50 millones de reales (casi 10 millones de dólares), tendrá cuatro recorridos de descenso paralelos, con salidas y llegadas en plataformas cercanas a las estaciones del teleférico.

Los cables, dijo el ejecutivo, serán casi imperceptibles en la vista panorámica de la ciudad, midiendo 15 milímetros de diámetro, mucho menos que los 50 milímetros que sostienen el teleférico. Las sensaciones que provoque este viaje a través de una imagen de postal deben ser las que quedarán marcadas para siempre en la memoria.

“Desde allí arriba, se tendrá una panorámica de la ciudad, con sus playas y montañas. También será una inmersión en el entorno de la Mata Atlántica, que en la década de 1970 ya no existía en el parque, pero que fue reforestada. Hicimos una simulación con un dron, y les puedo asegurar que será un viaje tranquilo y suave”, señaló Fernandes sobre el descenso, que tendrá control de velocidad magnético.

Seguridad reforzada

Fernandes también dijo que, antes de disfrutar de las alturas, los visitantes escucharán explicaciones sobre el Pan de Azúcar y la actividad integrada con la naturaleza, recibirán instrucciones de seguridad y, finalmente, se vestirán para el descenso. El casco, con un toque de ciencia ficción o de deportes de alto rendimiento, incluye protección facial. Luego, el aventurero se acomodará en la silla hecha de tela ultra resistente, sujetada por equipos de última generación a los cables de la tirolesa. Entonces, todo estará listo para lanzarse.

“Vamos a llevar esta experiencia a otro nivel, con el mismo nivel de seguridad reconocido desde hace 110 años en el teleférico”, indicó Fernandes. “Un sistema electrónico-digital, con sensores, nunca permitirá que una persona salga de la rampa del Pan de Azúcar mientras la persona que descendió previamente no se haya salido del camino”, añadió.

El Pan de Azúcar es uno de los sitios más visitados de Río de Janeiro. (Foto: Shutterstock).

Hay otra medida esencial para proporcionar un disfrute suave. No se permitirán objetos sueltos, por lo que no hay riesgo de que caigan desde arriba. Gafas, carteras, gorras, zapatillas y cualquier otra pertenencia se guardarán en una mochila unida a la silla de tirolesa. Esto incluye, por supuesto, cámaras y teléfonos móviles. Pero no te preocupes: la experiencia no dejará de lado esas fotos para capturar el momento y publicar en las redes sociales. Está en los planes instalar cámaras a la salida y llegada de los andenes. Posteriormente se pueden obtener imágenes del viaje.

Fernandes también destacó que el recorrido será accesible para personas con discapacidad o movilidad reducida. Se contrató a una empresa especializada en accesibilidad para que no se pasara por alto ningún detalle, con el objetivo de que la tirolina ofrezca equidad a todo aquel que quiera vivir la atracción.

Encuesta de visitantes

Si bien, al principio, atreverse a descender del Pan de Azúcar al Morro de Urca colgado de cables puede significar vertiginoso para algunos, una encuesta encargada por la empresa QWST mostró que la mayoría de las personas aprueba la idea. Desde octubre de 2021 hasta noviembre de 2022, 10.563 visitantes del Parque Bondinho Pão de Açúcar respondieron si estarían dispuestos a la aventura de la tirolesa, si tuvieran la oportunidad. El 57% dijo que sí. Otro 19% dijo que tal vez. Y solo el 24% respondió que no le gustaría la actividad.

Un grupo que incluye montañistas, sin embargo, se ha opuesto a la obra, con argumentos como la interferencia con el paisaje y el alegato de que no hay suficiente información sobre el proyecto. Las objeciones dieron lugar a una petición. “¿El número de turistas atraídos compensa el impacto ambiental en la unidad de conservación? Y el impacto en el barrio, ¿se evaluó? ¿La estructura de transporte a la cima aguanta el impacto del público?”, preguntó el documento.

Anteayer, una carta de la Secretaría Municipal de Medio Ambiente y Clima (Smac) determinó incluso que parte de la obra, la perforación de rocas, sería paralizada hasta que Geo-Rio no tuviera nada que oponer. Parque Bondinho Pão de Açúcar reitera que “solo una de las actividades fue suspendida para análisis de información complementaria”.

El secretario de la cartera, el arquitecto Tainá de Paula, explicó que, desde principios de enero, se han realizado cinco inspecciones en el sitio. Circunstancialmente, en las más recientes hubo perforaciones que no estaban previstas en el proyecto. Por ello, dijo, se solicitó un nuevo informe.

“Redoblamos inspección por parte de la Patrulla Ambiental. Y haremos un seguimiento riguroso de las obras en un patrimonio tan emblemático para Rio”, señaló Tainá. “Desde el punto de vista urbanístico, las obras se ajustan a los parámetros del ayuntamiento”.

Hasta cien personas por hora

En cuanto a la preocupación de los vecinos por la contaminación acústica de la tirolesa, el secretario recuerda que el proyecto promete cascos acústicos para reducir el ruido de los gritos de los visitantes, mientras que se espera que el ruido por el funcionamiento de la maquinaria no difiera de lo que sucede hoy con los teleféricos. Además, recuerda que la remoción de vegetación para las obras no es significativa, pero que, por otro lado, se está llevando a cabo un proceso de reforestación y recuperación ambiental en el sitio.

Fernandes señaló que la capacidad de la tirolesa no superará las 100 personas por hora, lo que no supondría un aumento de afluencia en el parque. Hoy, explicó Fernandes, los teleféricos transportan hasta mil personas por hora montaña arriba, es decir, diez veces más de lo que soportará la tirolesa. También señala que el proceso para que la novedad empezara a despegar tomó años. Y que, además de Iphan, las licencias fueron emitidas por otros cuatro organismos, incluido el Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH) y la propia Smac.

