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Resumen

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En Brasil desarrollaron una plataforma internacional con siete rutas que recorren algunos de los más de 600 parques naturales del país | Foto: EFE
En Brasil desarrollaron una plataforma internacional con siete rutas que recorren algunos de los más de 600 parques naturales del país | Foto: EFE
Por Agencia EFE

Brasil, país que atesora cerca del 20 % de la biodiversidad del planeta, refuerza su apuesta por proyectarse como una potencia natural, una imagen hasta ahora poco explotada en la promoción turística, para atraer a visitantes latinoamericanos en busca de paisajes exuberantes y experiencias culturales y sustentables.