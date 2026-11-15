El inmueble había permanecido ocupado dos años por las pandillas, impidiendo la práctica de las diversas disciplinas para las que fue diseñado, siendo el caso más notable el de la selección haitiana de fútbol. Esta última disputaba sus partidos en el estadio capitalino hasta que se vio obligada a hacerlo en el extranjero por la irrupción de los criminales.

En un mensaje subido a X en criollo haitiano, el mandatario salvadoreño indicó que sus fuerzas y los agentes del orden locales convertirán el recinto en “una base operativa” para “seguir avanzando” dentro del territorio que controlan las bandas criminales del país caribeño.

“En virtud del acuerdo bilateral entre el Gobierno de Haití y el Gobierno de El Salvador, una operación conjunta que reunió a la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas de Haití (FAd’H), la Fuerza de Tarea y las Fuerzas Especiales de El Salvador logró tomar el control del Estadio Sylvio Cator y asegurar la zona”, señaló Bukele.

En el mismo mensaje, el mandatario salvadoreño narró que durante el operativo se encontraron “varios cráneos humanos dentro del estadio” y añadió que exige con firmeza el retiro de todos los miembros de los grupos delictivos de la zona aledaña antes de que sus soldados inicien su ofensiva.

“Quienes decidan quedarse para combatir a nuestras fuerzas tendrán que sufrir las consecuencias”, mencionó el jefe de Estado de El Salvador.

Soldados y vehículos del ejército salvadoreño en el estadio Sylvio Cator —en una zona que anteriormente estuvo bajo el control de pandillas—, en Puerto Príncipe, Haití, el 12 de noviembre de 2026. (Clarens SIFFROY / AFP) / CLARENS SIFFROY

Por su parte, la policía local también informó en un comunicado que había pasado a tener “control total” y que lo había logrado tras una incursión junto con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), fuerza de trabajo militar que incluye a contratistas privados. Los agentes haitianos mencionaron que tras esto cedieron el control del estadio a la milicia salvadoreña.

Detonante y motivaciones

El Salvador tenía desde inicios del 2025 un destacamento de alrededor de un centenar de agentes de sus Fuerzas Armadas en Haití, como parte del trabajo de la ONU y la GSF para atajar la crisis de las pandillas. Buena parte de dicho grupo de salvadoreños es personal técnico y de asistencia.

El suceso que llevó a Nayib Bukele a enviar un contingente militar importante a suelo haitiano fue el secuestro de cuatro técnicos aeronáuticos de su país el 18 de octubre. Estos efectivos fueron víctimas de una emboscada en la que integrantes de las pandillas incendiaron el vehículo que los trasladaba por la periferia del este de Puerto Príncipe. Los reportes señalaban que los aerotécnicos habrían logrado escapar del ataque, pero se perdió todo rastro de ellos.

Tres días después del atentado, Bukele envió un ultimátum a los pandilleros planteando una intervención militar si sus connacionales no eran devueltos y a la semana siguiente arribó a Haití un contingente de 690 soldados salvadoreños, que se amplió poco después hasta los cerca de 2.000 militares que hay actualmente en la empobrecida nación caribeña.

Un contingente de 70 oficiales de las fuerzas de seguridad de El Salvador llegando al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture en Puerto Príncipe, Haití, el 4 de febrero de 2025. (Foto de CLARENS SIFFROY/AFP vía Getty Images)

Francisco Belaunde, profesor de derecho internacional y geopolítica de la Universidad San Ignacio de Loyola (Usil), considera que Bukele tiene una genuina voluntad de rescatar a sus compatriotas, pero cuestiona que sus motivaciones puedan limitarse a dicho propósito.

“Hay que ver hasta dónde quiere llegar con esto, pero sin duda que Bukele quiere llevar esto más lejos. Incluso ha anunciado la captura de una base de estos grupos del crimen organizado”, cuenta el docente universitario a El Comercio.

El incidente al que Belaunde hace referencia fue el anuncio del mandatario centroamericano del 8 de noviembre, en el que informó que sus fuerzas habían destruido un presunto centro de mando de la pandilla 400 Mawozo, que controla la zona donde tuvo lugar el ataque contra los salvadoreños. El inmueble era la residencia de Lamno Sanjou, líder del mencionado grupo delictivo, y las imágenes registradas de la operación mostraron a los pandilleros huyendo de la escena sin prestar resistencia.

El internacionalista recuerda que Bukele era particularmente entusiasta con la idea de tener agentes en Haití con anterioridad y que es altamente probable que esté actuando por un “afán de aprovechar el momento”. Desde la perspectiva del académico, el jefe de Gobierno de El Salvador estaría buscando cimentar con mayor firmeza su figura de “héroe en materia anticriminal” en la región de América Latina y el Caribe demostrando que puede introducir sus métodos en otros territorios.

Miembros de las fuerzas especiales de El Salvador viajan en un vehículo de la Fuerza de Supresión de Pandillas tras su llegada al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, Haití, el 23 de octubre de 2026. (Clarens SIFFROY / AFP) / CLARENS SIFFROY

Pese a ello, Belaunde señala que podría haber otros factores a nivel interno condicionando las acciones del mandatario salvadoreño.

“Habrá quienes dirán que esto sucede justamente cuando Bukele ha tenido que admitir situaciones irregulares con sus propios presos y se va a ver obligado a liberar a un porcentaje importante, lo que desmentiría parcialmente su discurso de éxito total en la lucha contra el crimen”, comenta el especialista.

“No hay que olvidar que él también está pensando en un tercer mandato, por lo que hay situaciones internas que podrían explicar esta determinación con respecto a Haití, pero también creo que tiene que ver con la construcción de su propio personaje, quiere mostrarse como una suerte de héroe internacional”, agrega Belaunde.

Escenario complejo

Si bien la intervención de Nayib Bukele se realizó con el aval del gobierno haitiano, se ha criticado la falta de transparencia en la naturaleza del acuerdo entre ambos países, al desconocerse el alcance y libertad de operación que tiene el ejército centroamericano.

“No sabemos, por lo tanto, bajo qué mando actúan estas tropas, con qué reglas de enfrentamiento ni por cuánto tiempo”, señalaba días atrás Romain Le Cour Grandmaison, director del Observatorio de Haití y el Caribe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.

A lo anterior se añadió que la campaña se ha emprendido al margen de las coordinaciones de la ONU y la GSF, dentro de las que situaba la presencia del contingente salvadoreño anterior. El operativo incluso llegó a causar cierta fricción diplomática con Estados Unidos a causa de lo anterior y porque los disparos de armamento ligero de los soldados de Bukele alcanzaron el terreno de la embajada de Washington en Puerto Príncipe.

Fotografía de archivo de integrantes de la Policía Nacional de Haití que responden al ataque de una pandilla armada. Foto: EFE/ Patrice Noel

El contexto del secuestro de los cuatro salvadoreños y las operaciones actuales es el de un país donde el Estado ha perdido buena parte del control territorial fáctico de su capital y otras regiones del país. La ONU ha calculado que solo en Puerto Príncipe las mafias regentan el 90% del territorio y dentro de este régimen paralelo, los criminales gestionan activos estratégicos como puertos o carreteras e incluso han comenzado a recaudar sus propios impuestos.

Viv Ansanm, entidad a la que se atribuyó inicialmente el atentado contra los salvadoreños, es la coalición criminal más grande de Haití, integrando a unos nueve grupos de esta naturaleza. Según estimaciones del Internarional Crisis Group (ICG), este gigantesco colectivo cuenta con entre 12.000 y 20.000 miembros activos.

Por contrapartida, las Fuerzas Armadas de Haití actualmente cuentan con apenas 1.400 efectivos, aunque el gobierno del país insular afirma que está emprendiendo planes para multiplicar esa cifra por 10 en los próximos tres años y que tiene objetivos similares para la Policía Nacional.

Incluso contando con un destacamento salvadoreño mayor que la propia milicia haitiana, diversos comentaristas especializados han mostrado sus dudas alrededor de la viabilidad de la campaña de Bukele.

Diego Da Rin, analista especializado del ICG, declaró esta semana a la agencia Associated Press que ve muy difícil que el presidente de El Salvador pueda replicar su modelo en Haití.

El experto argumenta que considera posible que la presencia salvadoreña aporte un mayor nivel de orden las tropas y policías haitianos en las campañas contra los criminales, pero que la presión podría llevar a que las organizaciones delictivas formen más coaliciones y actúen de forma más coordinada.

“El afán de las tropas salvadoreñas por conseguir victorias rápidas y simbólicas conlleva enormes riesgos para los civiles, que pueden quedar atrapados bajo el fuego cruzado”, comenta Da Rin. El mismo especialista del ICG había explicado meses atrás que las pandillas haitianas usan a niños y adolescentes en la primera línea de sus conflictos, lo que ya venía siendo bastante problemático para las fuerzas del orden.

Un peatón camina por una calle difícil de transitar en el centro de Puerto Príncipe, Haití, el 24 de octubre de 2026. (Foto de Guerinault Louis/Anadolu vía Getty Images)

Francisco Belaunde coincide en que la viabilidad de los planes de Bukele para Haití genera interrogantes ineludibles, a la vez que sopesa la posibilidad de que esta situación normalice la intervención en otros, particularmente en la región sudamericana.

El profesor de Usil aclara que hay un historial de operativos internacionales en contextos como el de la Guerra Fría o dentro de las prerrogativas de bloques multinacionales como la Comunidad de Estados de África Occidental. No obstante, el internacionalista explica que el éxito de la campaña de Bukele podría llevar a un resurgimiento de este tipo de campañas en América bajo proyectos que sugieren cierto nivel de intervencionismo, como el Escudo de las Américas.

“Esto podría ser también parte no de una lógica donde se podría intervenir desde afuera para resolver una problemática en otro país. El problema de Haití también tiene consecuencias regionales porque genera una migración enorme —como sucedió con Venezuela— que además puede llevar a la exportación de grupos criminales”, comenta Belaunde.

Más allá de lo anterior, el especialista insiste en que cualquier objetivo de Bukele alrededor de su aventura haitiana deberá sostenerse con hechos y no en propaganda.

“Evidentemente, el efecto que todo esto pueda tener para la imagen y discurso de Bukele va a depender del resultado de esta campaña”, sentencia Belaunde.

Por ahora se desconoce el paradero y situación de los cuatro técnicos salvadoreños, aunque la postura de la Administración Bukele es que siguen con vida. Hasta ahora las bandas criminales han rechazado la responsabilidad y han dado información contradictoria sobre el estado de los centroamericanos.

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