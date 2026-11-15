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Resumen

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Un soldado del Ejército salvadoreño monta guardia en su campamento en el barrio de Tabarre tras su llegada a Puerto Príncipe, Haití, el 31 de octubre de 2026. (Clarens SIFFROY / AFP)
Un soldado del Ejército salvadoreño monta guardia en su campamento en el barrio de Tabarre tras su llegada a Puerto Príncipe, Haití, el 31 de octubre de 2026. (Clarens SIFFROY / AFP)
/ CLARENS SIFFROY
Por Guillermo Vera Ayala

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, anunció esta semana que militares de su país tomaron control del estadio Sylvio Cator, la construcción deportiva más importante de Puerto Príncipe, como parte de las operaciones que ha emprendido sobre Haití.

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