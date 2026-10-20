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Resumen

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Simpatizantes del presidente y candidato presidencial de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, portan máscaras que representan al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP).
Simpatizantes del presidente y candidato presidencial de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, portan máscaras que representan al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP).
/ NELSON ALMEIDA
Por Agencia AFP

La campaña del presidente brasileño Lula pedirá este martes a la justicia electoral que anule la candidatura de su rival Flávio Bolsonaro por una supuesta “interferencia” de Meta en el balotaje del próximo domingo, dijo a la AFP una fuente del equipo lulista.

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