Canciller colombiana asegura que la reunión entre Petro y Trump “relanzará” su relación

La ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, se mostró este lunes “muy positiva” sobre la reunión que mantendrán el presidente colombiano, Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, el martes, y aseguró que el encuentro relanzará las relaciones entre ambos países.

“Estamos muy positivos, abrazando toda la positividad de una relación que se va a relanzar y que va a significar avances muy importantes en lo social, en el buen entendimiento diplomático y también en lo económico para la región”, declaró la canciller a la prensa en Washington junto al embajador de Colombia en EE.UU., Daniel García Peña, y el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez.

Por su parte, el embajador aseguró que están trabajando con la delegación para preparar la reunión -que se da tras un año de críticas cruzadas entre ambos mandatarios- pero consideró que un encuentro de este calibre es “impredecible” y que “no se sabe lo que puede pasar”.

“Sabemos han tenido diferencias y seguirán teniéndolas. Lo maravilloso de las relaciones internacionales es que siempre habrá temas de desacuerdo”, dijo García Peña.

Petro y una delegación de su Gobierno llegaron el domingo por la noche a la capital estadounidense para su reunión con Trump, que el mandatario colombiano espera que sirva para recomponer una relación alterada en el último año por diferencias sobre la lucha contra el narcotráfico, la política migratoria de Washington y la intervención de EE.UU. en Venezuela para deponer a Nicolás Maduro.

La canciller colombiana puso el foco en los esfuerzos diplomáticos de la delegación para lograr una “desescalada” en la tensión entre Trump y Petro y garantizar su diálogo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, a su llegada a Washington para su crucial reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien lo recibirá el martes en la Casa Blanca. Foto: EFE/ Presidencia De Colombia

El ministro de Defensa destacó en su declaración los avances respecto a la incautación de narcóticos en el país latinoamericano, y aseguró que Petro informará al mandatario republicano sobre estos esfuerzos.

Sánchez Suárez insistió en la idea de combatir un “enemigo común” con Washington, al que considera un “aliado estratégico” en la lucha contra el narcotráfico.

“Creo que este encuentro es trascendental para la historia de nuestras naciones y aquí el mensaje es claro: Ganan las naciones y perderán los criminales”, subrayó.

A mediados de septiembre pasado, por diferencias sobre los resultados de la lucha contra las drogas, Washington retiró a Colombia de la lista de países que cumplen sus obligaciones en ese campo, y en octubre le revocó la visa a Petro, a quien Trump acusó de ser “un líder del narcotráfico”.