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El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, interviene durante una rueda de prensa internacional celebrada el 6 de mayo de 2026 en La Paz. En dicha ocasión, Aramayo afirmó que el país pretende alcanzar un acuerdo de cooperación tecnológica con Estados Unidos para impulsar el desarrollo de su industria del litio. (Foto de Aizar RALDES / AFP)
El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, interviene durante una rueda de prensa internacional celebrada el 6 de mayo de 2026 en La Paz. En dicha ocasión, Aramayo afirmó que el país pretende alcanzar un acuerdo de cooperación tecnológica con Estados Unidos para impulsar el desarrollo de su industria del litio. (Foto de Aizar RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, afirmó este miércoles que en su país se está gestando un golpe de Estado y aseguró que las protestas contra el Gobierno tienen “un rostro inexcusable que es el del expresidente Evo Morales (2006-2019)”, a quien acusó de impulsar una “sedición”.

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