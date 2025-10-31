Cancillería peruana: “Se está gestionando la opción de enviar el avión presidencial para recoger a peruanos en Jamaica”

El paso del huracán Melissa por el Caribe afectó también a un buen grupo de ciudadanos peruanos que se hallaban esta semana en dicho país. Tras el reporte de varios compatriotas varados en la turística ciudad de Montego Bay, en la costa norte, que señalaban que las autoridades nacionales no se habían puesto en contacto con ellos, la Cancillería del Perú señala que ha ido entablando comunicación progresivamente con ellos.

Paola Pereyra Byler, agente consular honoraria en Montego Bay, indicó a este Diario que las telecomunicaciones y los paneles solares que empleaban para proveerse de servicios básicos se vieron severamente afectados por el brutal fenómeno natural, lo cual dificultó el contacto con los connacionales que se encuentran en la isla caribeña.

“Los peruanos se han contactado con nosotros, están bien y se encuentran en hoteles con generadores e internet (…) Estamos operando con paneles solares porque no hay agua ni luz, mientras que los hoteles cuentan con su propio generador”, explicó Pereyra.

La funcionaria indicó que, hasta el cierre de esta nota, cerca de la mitad de los peruanos residentes en Jamaica durante la llegada del huracán Melissa y los connacionales en Montego Bay están esperando el restablecimiento de los canales de transporte y comunicación para poder ser evacuados.

“Al principio eran 46 peruanos, aproximadamente la mitad logró salir ya de Kingston (la capital) y actualmente tenemos a 26 compatriotas en Jamaica. La Cancillería está trabajando en la posibilidad de enviar el avión presidencial allí para recogerlos lo más pronto posible”, apuntó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reportó que felizmente no hay ciudadanos de Perú fallecidos tras el paso del huracán Melissa. El fenómeno natural dejó una estela de destrucción en su recorrido por el norte del Caribe y un saldo de más de 50 víctimas mortales.

Contacto de urgencia

La agente consular del Perú en Montego Bay pidió a los peruanos en Jamaica que deseen entablar contacto con la Cancillería, comunicarse con ella al número de WhatsApp +1 (876) 371-0965. Pereyra Byler indicó que debe recurrirse únicamente a la comunicación por internet, debido a que el servicio telefónico sigue inactivo a causa del desastre.