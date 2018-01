Cantante argentino: "Si la violación es inevitable, relájate y goza"

El cantante Humberto Castagna, conocido como Cacho Castaña, provocó hoy indignación en Argentina al decir en un programa de televisión que "si la violación es inevitable, relájate y goza".



"Andá a saber qué piensa la mujer, hace años que los poetas, desde antes de Cristo, queremos saber qué tienen las mujeres en la cabeza y nunca lo supimos, que hagan lo que quieran muchachos, relájense, si la violación es inevitable, relájate y goza", afirmó en "Involucrados", de América TV, al ser preguntado por otra polémica por declaraciones machistas vertidas por un actor, a la que restó importancia.



Ante el asombro de los periodistas, alegó que la frase "es un refrán viejo, aplicable a muchas cosas, no solamente al hecho de la violación" y que se refería a que "trata de ponerle un poco de humor a lo que es tan complicado".

"Si vamos a hablar en serio, y nos vamos a enroscar con que la sociedad... Con que los chicos no estudian... Para mi tendría que volver la colimba (servicio militar), que a los 18 años los metan en la colimba", prosiguió Castaña, de 75 años, que a lo largo de toda la entrevista quiso defender la idea de que la sociedad era demasiado susceptible.



Cacho Castaña, al ser preguntado por un periodista sobre sus "desafortunadas palabras", contestó con enfado: "Dejate de joder, aprendé a escuchar, gil (...) Querés que aclare porque no entendés que es un dicho viejo, a mí me prohibieron (las canciones) 'Señora, las cosas que yo le haría' y 'Si te agarro con otro te mato', porque era un mensaje de violencia para la juventud".

"Dejémonos de joder", se quejó el cantante, que recibió numerosas críticas con la publicación hace 15 años de esos dos temas.



No obstante, a las pocas horas, y ante el aluvión de reproches, Cacho Castaña difundió un video en el que se disculpó y explicó que "dijo un refrán viejo, que en su época era muy divertido, cuando tenía 15 años", pero "hoy en día no es divertido" y se le "escapó".



Estas palabras del músico llegaron cuando fue cuestionado por la felicitación del actor Facundo Arana a una mujer embarazada, expresando que estaba "muy feliz" porque "cuando una mujer se hace madre ahí verdaderamente se realiza", por la que más tarde se disculpó.



El periodista Jorge Rial fue uno de los primeros personajes públicos que condenaron los hechos, al opinar en Twitter que la frase "no es graciosa. Es una cagada. Es justificar una aberración".



Por su parte, Débora D'Amato, también comunicadora, aseguró estar atragantada con la "poco feliz, espeluznante y denigrante frase", se solidarizó con "todas las personas víctimas de las bestias que violan" y repudió "cada palabra de este hombre de la prehistoria".



El periodista de Radio Metro Nicolás Salvarrey, que dedicó una sección al músico, se lamentó de haber tomado en broma a un "machista" y haber sido "cómplice de reforzar su personaje de pillo de barrio".



Fuente: EFE