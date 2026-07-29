El excandidato a la Presidencia de Colombia Carlos Caicedo durante una rueda de prensa en Bogotá, Colombia, el 24 de febrero de 2023. (Carlos Ortega / EFE)
El excandidato a la Presidencia de Colombia Carlos Caicedo durante una rueda de prensa en Bogotá, Colombia, el 24 de febrero de 2023. (Carlos Ortega / EFE)
/ Carlos Ortega
Por Agencia EFE

Un juzgado de Bogotá condenó este miércoles en primera instancia a nueve años y nueve meses de prisión al excandidato presidencial Carlos Caicedo por violar los requisitos legales en la contratación de un proyecto de centros de salud y por el desvío de recursos públicos entre 2012 y 2015, cuando era alcalde de Santa Marta.

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