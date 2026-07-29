Un juzgado de Bogotá condenó este miércoles en primera instancia a nueve años y nueve meses de prisión al excandidato presidencial Carlos Caicedo por violar los requisitos legales en la contratación de un proyecto de centros de salud y por el desvío de recursos públicos entre 2012 y 2015, cuando era alcalde de Santa Marta.

La jueza Novena Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá declaró al también exgobernador del departamento de Magdalena (norte) responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

MIRA AQUÍ: De la Espriella anuncia que su investidura como presidente de Colombia se hará en Cali

Además de la pena de prisión, la jueza le impuso una multa millonaria y lo inhabilitó para ejercer funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.

La sentencia, sin embargo, aún puede ser apelada. Solo cuando quede en firme se expedirá la orden de captura para que Caicedo cumpla la condena en el centro de reclusión que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El caso se remonta al 20 de agosto de 2014 por un contrato entre la Empresa Social del Estado (ESE) Alejandro Próspero Reverend y la sociedad Mediredes SAS por 6.532 millones de pesos (unos dos millones de dólares de hoy) para el mantenimiento y adecuación de centros de salud en los barrios Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, en Santa Marta.

Según la sentencia, Caicedo, quien entonces era alcalde de la ciudad y presidente de la junta directiva de la ESE, autorizó mediante un acuerdo el inicio del proyecto, trámite en el que el juzgado encontró irregularidades que dieron origen al proceso penal.

Caicedo fue alcalde de Santa Marta entre 2012 y 2015 y después fue gobernador del Magdalena entre 2020 y 2023. También fue candidato presidencial en 2018 y este 2026 por el partido Fuerza Ciudadana, aunque renunció a esa aspiración en mayo para adherirse a la candidatura de Iván Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico.

El exgobernador enfrenta además una investigación por una denuncia de presunto abuso sexual contra una niña de ocho años por hechos que supuestamente ocurrieron en 2023, cuando ejercía como gobernador del Magdalena.

Caicedo ha rechazado esa acusación y sostiene que se trata de “un montaje y una persecución”.

VIDEO RECOMENDADO

El mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo el lunes 13 de julio que, entre otras, eliminará la consejería presidencial de paz luego de que la política de diálogos directos del gobierno saliente fracasara en obtener el desarme de poderosos grupos armados. (AFP)

SOBRE EL AUTOR