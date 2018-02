La causa por el contrabando ilegal de armas argentinas a Ecuador y Croacia, que tiene al ex presidente Carlos Menem como principal implicado, marcó un punto de inflexión en la historia judicial de la Argentina al condenar a un presidente elegido democráticamente por dos períodos a siete años de prisión efectiva por graves hechos de corrupción.

Se trata de un caso al que no le faltan condimentos, le sobran los recovecos, las marchas y las contramarchas y salpica a muchas partes.



Un ex presidente y parte de su entorno más directo (compuesto por varios funcionarios) acusados y condenados, la violación de tratados y embargos internacionales mientras la Argentina cumplía en esos teatros bélicos funciones de pacificación, las demoras de la Justicia, e incluso la consecuencia que tuvo el caso con los siete civiles muertos y los 300 heridos en la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, además de la muerte de la ex secretaria de Emir Yoma, Lourdes Di Natale , poco antes de declarar en la causa de la explosión.



En los 18 años que duró la investigación, hasta la condena dictada en 2013, la prensa jugó un papel fundamental, ya sea desde la primera denuncia oficial, que publicó La Nación el 26 de febrero de 1995, como por la posterior investigación del periodista Daniel Santoro que le dio impulso, y la denuncia judicial que radicó el abogado Ricardo Monner Sans el 15 de marzo de 1995 basada en el material periodístico.



La atención mediática y sus importantes aportes a lo largo de los años fue tal, que incluso un avión que iba a transportar armas a Ecuador salió vacío de Ezeiza el día que La Nación publicó su nota. A su vez, la incesante búsqueda de indicios llevada adelante por hombres como el fiscal Carlos Stornelli, Monner Sans y los operarios de Río Tercero sirvió para acumular una gran cantidad de pruebas en una causa que muchas veces estuvo cerca de ser archivada por presiones políticas.



La nota de La Nación de Argentina que sacó el contrabando de armas a la luz. La nota de La Nación de Argentina que sacó el contrabando de armas a la luz. GDA

El largo y tortuoso camino incluyó la intervención de numerosos jueces y tribunales, e incluso tuvo puntos polémicos y contradictorios como el juicio oral iniciado en 2008, que finalizó con la absolución de los acusados en 2011 por los cargos de contrabando calificado.



Dos años más tarde, tras haber sido apelado el fallo, la Sala I de Casación revocó las absoluciones. Menem y quien fuera su ministro de Defensa, Oscar Camilión, fueron condenados a 7 y 5 años y medio de prisión respectivamente. Dichas penas solo podrían ser efectivas si la sentencia queda firme después de la apelación de los acusados.



El año pasado, el ex presidente presentó a la Corte Suprema de Justicia su candidatura para senador, cargo que asumió en diciembre.



Fuente: La Nación, GDA/Camilo Cartoy Díaz