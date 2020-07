El Carnaval de Río y el polémico homenaje a Guinea Ecuatorial

Río de Janeiro. El cumpleaños número 450 de Rio de Janeiro destaca en el segundo y último día del grandioso espectáculo del Carnaval en el sambódromo, donde un desfile dedicado a Guinea Ecuatorial despierta polémica por el origen de los fondos.

Tras el desfile de seis escuelas de samba en la noche del domingo, varios de ellos bajo una lluvia torrencial, otras seis desfilarán en total ante 72.000 espectadores este lunes. "El sambódromo te atrae como si fuera un imán, nada se compara con el clima que hay aquí. Brasil tiene tantos problemas, pero debemos estar orgullosos del Carnaval. Dejemos de lado el fútbol. ¡En Carnaval, nadie nos gana!", dijo a la AFP Sandra Morais, una brasileña de 51 años que asistió el domingo de noche a los desfiles. Las más esperadas son quizás Portela, la escuela del popular barrio Madureira que no sale campeona desde 1984 -cuando dividió el título con Mangueira- y Beija-Flor, una eterna favorita. ANIVERSARIO Y CONTROVERSIA La ciudad de Rio festeja el 1 de marzo los 450 años de su fundación y Portela lo ha aprovechado para organizar un desfile que rinde homenaje a la ciudad bajo la mirada surrealista de Salvador Dalí. La comisión de frente -que lidera el desfile- ostentará enormes tarjetas postales, el ala de las bahianas representará una gigantesca torta de cumpleaños y habrá hasta trenes que evocan el viaje a Madureira desde el centro de Rio. Beija-Flor, eterna favorita al título de campeona (que no gana desde el 2011), exaltará un África "fuerte, alegre y colorida", con énfasis especial en Guinea Ecuatorial, ex colonia española. Sin embargo, ha despertado la polémica porque según el diario "O Globo", el desfile ha sido financiado en casi cinco millones de dólares por el presidente Teodoro Obiang, que dirige el país con puño de hierro desde su golpe de Estado en 1979. Un portavoz de Beija-Flor aseguró a la AFP que solo recibió de Guinea Ecuatorial "un apoyo cultural y telas". El diario informó que el hijo de Teodoro Obiang, Teodorin, que asistiría esta noche al desfile en el sambódromo, reservó las siete suites más caras del hotel más lujoso de Río, el Copacabana Palace, y asistió el sábado de noche al baile de disfraces del hotel, "impasible y sin sonreír", rodeado de guardaespaldas. Imperatriz Leopoldinense centrará su desfile en el fallecido líder sudafricano Nelson Mandela y su lucha contra el apartheid. Gimnasios, cirugías plásticas y desfiles de moda tomarán los 720 metros de la "avenida Sapucaí" -como se conoce al sambódromo- con la escuela Uniao da Ilha, que celebrará la belleza. A DISFRUTAR QUE SE ACABA EL MUNDO El domingo, Mocidade Independente fue una de las escuelas que encantó al público. Mocidade, dirigida este año por Paulo Barros -campeón en 2012 y 2014 con Unidos da Tijuca- fascinó con sus originales disfraces y carros con efectos especiales con un enredo que preguntaba: ¿Qué haría usted si el mundo se acaba y le quedan 24 horas? El vestido de la portaestandarte de la escuela parecía prenderse fuego, un gran carro con carteles publicitarios de moteles giraban dejando ver parejas hetero y homosexuales -y hasta 'ménage à trois'- en la cama, otro carro llevaba hombres y mujeres bailando desnudos en la calle. El miércoles se conocerá a la escuela campeona, elegida por 40 jueces que evalúan la batería, los carros alegóricos, los disfraces, el tema del desfile, la samba, la armonía, la comisión de frente, la portabanderas y su acompañante y la evolución de la escuela por la pista. Pero el sambódromo no tiene el monopolio del Carnaval, que se toma las calles de Río y otras grandes ciudades de Brasil como Salvador de Bahia y Recife (noreste). Millones de brasileños y turistas participan en estos 'blocos' o grupos de carnaval callejero, bailando sin inhibiciones y con increíbles disfraces detrás de camiones de sonido u orquestas, dando rienda suelta a la cerveza y a sus fantasías.

Fuente: AFP