Hombres fuertemente armados se toman este martes un supermercado de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, sin que hasta el momento las autoridades hayan podido rescatar a las personas que permanecen en el interior del establecimiento.

“Frente a la situación de orden público que se está presentando en el almacén Éxito de Cartagena, nuestra prioridad es proteger la vida de todas las personas. La Policía Nacional ha activado sus capacidades especializadas, trabaja bajo una coordinación integral y desarrolla todas las acciones necesarias para lograr una solución segura a la situación”, señaló la Policía en un escueto comunicado.

La Policía desplegó un operativo para rescatar a los rehenes.

Según el diario El Universal de Cartagena, las personas que, al parecer, están retenidas por presuntos ladrones en el establecimiento comercial son clientes y empleados.

En videos publicados en redes sociales se ve a los delincuentes, encapuchados, portando lo que parecen ser armas largas, mientras varias personas permanecen retenidas, sentadas de espaldas y mirando hacia el exterior del local.

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