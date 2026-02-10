Escuchar
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, habla durante una entrevista con AFP en Guayaquil, Ecuador, el 22 de octubre de 2025. (Foto de MARCOS PIN / AFP).
Por Agencia EFE

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, ha sido detenido este martes junto a otras diez personas en un caso que investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, informó la Fiscalía General del Estado.

Latinoamérica

Ecuador: detienen al alcalde de Guayaquil en investigaciones de presunta delincuencia organizada

