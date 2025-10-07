Dos personas sosteniendo un cartel en los exteriores de la Fiscalía Provincial del Guayas con el mensaje "devuelvan a nuestros niños", en alusión a los cuatro menores desaparecidos el 8 de diciembre en Guayaquil (Ecuador). EFE/Cristina Bazán
Dos personas sosteniendo un cartel en los exteriores de la Fiscalía Provincial del Guayas con el mensaje "devuelvan a nuestros niños", en alusión a los cuatro menores desaparecidos el 8 de diciembre en Guayaquil (Ecuador). EFE/Cristina Bazán
/ Cristina Bazán
Agencia EFE
Agencia EFE

Fiscalía de Ecuador acusa a 17 militares de presunta desaparición forzada de 4 menores
La Fiscalía General del Estado ecuatoriano acusó este martes a 17 militares por el presunto delito de desaparición forzada de cuatro menores de edad en la provincia costera del , ocurrida en diciembre pasado.

Tras instalarse la audiencia preparatoria de juicio del caso ‘Malvinas’, que había sido pospuesta en varias ocasiones, la Fiscalía informó de que acusa a 16 militares -como autores directos- y a un coronel -como cómplice- por la “detención ilegal y presunta desaparición forzada” de tres adolescentes y un niño, ocurrida el 8 de diciembre de 2024, en el sur de Guayaquil, capital del Guayas.

MIRA AQUÍ: Atacan a balazos el vehículo del presidente de Ecuador Daniel Noboa en medio de protestas | VIDEOS

En la audiencia, el Ministerio Público presentó testimonios anticipados, peritajes a teléfonos celulares, secuencia de los hechos de la noche de la desaparición, así como pericias del lugar donde fueron hallados los cadáveres calcinados de los menores, días después de haberse denunciado su desaparición.

El caso se remonta a la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, quienes vivían en el barrio Las Malvinas, fueron detenidos irregularmente por dos patrullas en los exteriores de un centro comercial y fueron llevados a la zona de Taura, a unos 40 kilómetros de la ciudad, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Los militares aseguraron desde un inicio que dejaron a los menores con vida en una zona rural de la localidad, y lo ratificaron en una primera reconstrucción de los hechos realizada en marzo.

Sin embargo, tres de ellos decidieron solicitar una cooperación eficaz (delación premiada) y señalaron en una segunda reconstrucción de los hechos que, antes de su desaparición, los niños habían sido golpeados y humillados repetidamente por varios de sus compañeros.

