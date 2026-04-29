Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Moisés y Sara Martínez fueron abusados y torturados por su padre durante años. (Cortesía de Sara Martínez).
Moisés y Sara Martínez fueron abusados y torturados por su padre durante años. (Cortesía de Sara Martínez).
Por BBC News Mundo

Advertencia: las descripciones de este testimonio contienen imágenes perturbadoras

TE PUEDE INTERESAR