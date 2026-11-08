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Personas participan en una protesta frente a la casa del expresidente de Paraguay Santiago Peña, quien fue puesto bajo arresto domiciliario por la crisis bancaria en Asunción el 6 de noviembre de 2026. (Foto de DANIEL DUARTE / AFP).
Personas participan en una protesta frente a la casa del expresidente de Paraguay Santiago Peña, quien fue puesto bajo arresto domiciliario por la crisis bancaria en Asunción el 6 de noviembre de 2026. (Foto de DANIEL DUARTE / AFP).
/ DANIEL DUARTE
Por Agencia EFE

Avionetas, vehículos de lujo, un yate y abundante documentación forman parte de los objetos incautados por las autoridades en Paraguay dentro de la investigación por el cierre de Ueno Bank, que le costó el cargo al ahora expresidente Santiago Peña y al extitular del Banco Central Carlos Carvallo.

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