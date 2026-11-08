Avionetas, vehículos de lujo, un yate y abundante documentación forman parte de los objetos incautados por las autoridades en Paraguay dentro de la investigación por el cierre de Ueno Bank, que le costó el cargo al ahora expresidente Santiago Peña y al extitular del Banco Central Carlos Carvallo.

Después del escándalo por la disolución de la entidad financiera -cuyos nexos con el expresidente han sido denunciados-, equipos de fiscales y policías han participado en allanamientos en distintos puntos del país, mientras la tormenta política derivó en la destitución, en un juicio político de Peña, a quien un juez envió este sábado a prisión preventiva mientras transcurre la investigación.

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Lo incautado

Según los registros del Ministerio Público y la Policía, hasta la fecha han sido decomisados 9 vehículos “de alta gama”, entre ellos un Porsche 911 GT3, un Bentley Continental GT, un Mercedes-Benz Brabus 500 G blindado, un Mercedes-Benz Clase G, un BMW M8, un Lexus LX, una Toyota Tacoma y una Toyota RAV4, entre otros.

Los autos, aún sin matrícula y valuados en 1,4 millones de dólares por medios locales, fueron hallados en la residencia en Asunción de Miguel Vázquez, uno de los fundadores de Ueno bank, y entregados a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

La policía de Paraguay monta guardia frente a la casa del expresidente paraguayo Santiago Peña, quien fue puesto bajo arresto por la crisis bancaria. (Foto de DANIEL DUARTE / AFP). / DANIEL DUARTE

También fue incautado un yate de marca Azimut, bautizado ‘Zeus’, que pertenecería a Vázquez, atracado en un condominio privado en la localidad de San Juan del Paraná, en el departamento de Itapúa, en el sur del país.

Los investigadores embargaron igualmente dos aeronaves: un Beech Aircraft Corporation, modelo 300, fabricado en 1984 y registrada a nombre de Ueno, y un Beechcraft, modelo B55, de 1979, propiedad del Grupo Vázquez, propietario de la finiquitada entidad.

Registros

Como parte de la causa judicial se han ordenado distintos allanamientos, entre ellos, a una oficina del Grupo Vásquez, propietario de Ueno Holding, que reúne a varias empresas como Ueno bank, donde se encontraron, entre otros, una bóveda con “diversos documentos” cuyo contenido no se reveló de inmediato.

Los registros se extendieron a empresas como Technoma “presuntamente vinculada al Grupo Ueno”, según la Fiscalía, e Itti, una firma tecnológica que brindaba servicios a Ueno e integrante del Grupo Vázquez.

En Itti fueron incautados documentos, portátiles, servidores, teléfonos celulares, entre otros, según fuentes de la Fiscalía.

El diario local ABC Color apuntó que las diligencias se extenderían a otras 13 empresas relacionadas con el grupo empresarial, sin precisar mayores detalles.

En la mira

Por otra parte, el Ministerio Público informó de que sus funcionarios de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción verificaron en un operativo tres lujosas propiedades en un exclusivo complejo residencial en la ciudad de Altos (a unos 50 kilómetros de Asunción).

Las propiedades estarían vinculadas patrimonialmente a Miguel Ángel Almada Frutos, César Astigarraga Lambaré y Miguel Vázquez, imputados en la causa por Ueno bank.

El Registro Unificado Nacional (RUN) de Paraguay ha identificado 47 propiedades vinculadas a Ueno bank, según ha confirmado la directora de la entidad, Lourdes González.

Embargo

A pedido del Banco Central del Paraguay (BCP), que el pasado martes ordenó el proceso de resolución de Ueno bank debido a problemas de solvencia, un juzgado en lo civil y comercial ordenó el embargo preventivo de los bienes de los representantes del Grupo Vázquez y de Ueno bank.

La acción alcanzó unos 70 millones de dólares y 1,6 billones de guaraníes (unos 255,6 millones de dólares) del déficit que tenía el banco, así como la suma de 58.639.000 guaraníes (unos 9.370 dólares) estimada en gastos judiciales, según recogieron medios locales.

Esta fotografía, distribuida por la oficina de prensa del Palacio de Justicia de Paraguay, muestra al expresidente paraguayo Santiago Peña (derecha) y al juez Humberto Otazu en el tribunal de Asunción el 7 de noviembre de 2026. (Palacio de Justicia de Paraguay / AFP). / HANDOUT

Detenidos

Además del mayor accionista y uno de los fundadores de Ueno, Miguel Vásquez, han sido detenidos el presidente del directorio, Juan Manuel Gustale Cardoni, el miembro de esa instancia, Julio Rey Fernández, los directores titulares, Alejandro Gómez Abente y Diego Duarte Schussmuller, así como el alto ejecutivo Miguel Ángel Almada.

El directivo de Ueno Bank Alejandro Gómez llegando a una audiencia en el Palacio de Justicia, en Asunción el 5 de noviembre del 2026. (EFE/ Corte Suprema de Justicia de Paraguay). / Corte Suprema de Justicia de Paraguay

De igual forma, la alta ejecutiva Mariana Torres Rubiani y la segunda vicepresidente de la institución, Diana Mongelos González.

Vásquez y otros cinco directivos han sido enviados a cárceles de procesados.