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Resumen

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La expresidenta argentina Cristina Kirchner saluda a sus seguidores desde el balcón de su casa mientras permanece bajo arresto domiciliario en Buenos Aires el 10 de junio de 2026. (Foto de Luis ROBAYO / AFP).
La expresidenta argentina Cristina Kirchner saluda a sus seguidores desde el balcón de su casa mientras permanece bajo arresto domiciliario en Buenos Aires el 10 de junio de 2026. (Foto de Luis ROBAYO / AFP).
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia EFE

El tribunal que condenó a la expresidenta argentina Cristina Kirchner (2007-2015) por la causa de corrupción conocida como Vialidad, por la que cumple prisión domiciliaria desde junio de 2025, dispuso este miércoles el embargo preventivo de sus bienes, cuyo decomiso forma parte de la condena.

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