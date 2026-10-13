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Resumen

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La pasarela para visitantes en las Cataratas del Iguazú sobre una fuerte corriente, en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, en la ciudad de Foz do Iguaçu, estado de Paraná, Brasil, el 13 de octubre de 2026. (CHRISTIAN RIZZI / AFP)
La pasarela para visitantes en las Cataratas del Iguazú sobre una fuerte corriente, en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, en la ciudad de Foz do Iguaçu, estado de Paraná, Brasil, el 13 de octubre de 2026. (CHRISTIAN RIZZI / AFP)
/ CHRISTIAN RIZZI
Por Agencia EFE

Las autoridades del Parque Nacional del Iguazú tanto de Argentina como de Brasil anunciaron este martes restricciones de acceso a los principales circuitos de sus reconocidas cataratas para la jornada del miércoles, debido a una fuerte crecida del río atribuida a las intensas precipitaciones por el fenómeno El Niño.

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