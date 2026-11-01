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Resumen

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Lidia Pinto, de 76 años, posa para una fotografía mientras el sector de Casavalle se prepara para la próxima visita del Papa León XIV a Montevideo el 27 de octubre de 2026. Foto: SOFIA TORRES / AFP
Lidia Pinto, de 76 años, posa para una fotografía mientras el sector de Casavalle se prepara para la próxima visita del Papa León XIV a Montevideo el 27 de octubre de 2026. Foto: SOFIA TORRES / AFP
/ SOFIA TORRES
Por Agencia AFP

La Iglesia católica y los evangélicos trabajan sin rivalidad visible en Casavalle, una de las zonas más pobres y peligrosas de Uruguay. Para las dos comunidades, la llegada del papá es una “oportunidad tremenda” para este “rincón perdido del mundo”.

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