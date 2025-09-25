Agentes de la policía civil de Ceará revisan los cuerpos de dos adolescentes muertos en un tiroteo dentro del estacionamiento de una escuela pública en Sobral, estado de Ceará, Brasil, el 25 de septiembre de 2025. (Foto de Jorge ALVES / AFP)
Agentes de la policía civil de Ceará revisan los cuerpos de dos adolescentes muertos en un tiroteo dentro del estacionamiento de una escuela pública en Sobral, estado de Ceará, Brasil, el 25 de septiembre de 2025. (Foto de Jorge ALVES / AFP)
/ JORGE ALVES
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Dos adolescentes muertos a balazos en una escuela al noreste de Brasil
Resumen de la noticia por IA
Dos adolescentes muertos a balazos en una escuela al noreste de Brasil

Dos adolescentes muertos a balazos en una escuela al noreste de Brasil

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Dos adolescentes fueron asesinados a balazos este jueves en una escuela del noreste de , informaron las autoridades locales, que también reportaron tres menores de edad heridos.

Brasil enfrenta graves episodios de violencia por rivalidades entre bandas de narcotraficantes que se han establecido cada vez más en el noreste, la región más pobre del país, en los últimos años.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump y Lula en la ONU: zarpazos, “excelente química” y la promesa de una reunión

El tiroteo ocurrió en Sobral, una ciudad de unos 200.000 habitantes en el estado de Ceará.

La fachada de la escuela Estatal Luiz Felipe, ubicada en el barrio Campo dos Velhos, en Sobral, Brasil, el 25 de septiembre de 2025. (Foto de Eduardo Alves / EFE)
La fachada de la escuela Estatal Luiz Felipe, ubicada en el barrio Campo dos Velhos, en Sobral, Brasil, el 25 de septiembre de 2025. (Foto de Eduardo Alves / EFE)

Según los servicios de seguridad locales, “los sospechosos dispararon desde la vereda fuera de la escuela y alcanzaron a las víctimas que estaban en el estacionamiento”, dentro del recinto.

Una fuente policial dijo a la AFP que los atacantes llegaron en moto.

Las autoridades no brindaron detalles sobre los motivos de los sospechosos, quienes aún son buscados por la policía.

Se encontraron drogas, una balanza y paquetes en una de las víctimas”, detalla el mensaje. Los jóvenes tenían respectivamente 16 y 17 años.

MÁS INFORMACIÓN: Diputados brasileños tramitarán de urgencia proyecto de amnistía que puede incluir a Bolsonaro

Uno de los sobrevivientes al ataque, otro adolescente de 16 años, responde por delitos como “homicidio, porte ilegal de arma de fuego (...) robo, delito contra la administración pública y daño”, indicó la secretaría de seguridad de Ceará en un comunicado.

El gobernador de Ceará, Elmano de Freitas, expresó en X su “indignación y profunda tristeza” ante este episodio “gravísimo e intolerable”.

Las autoridades educativas estatales suspendieron las clases en la escuela el jueves y viernes y dijeron en una nota que ofrecerán apoyo psicológico a los estudiantes.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC